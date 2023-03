Mindray rivoluziona il modo di utilizzare gli ultrasuoni con TE Air, il suo primo Wireless Handheld Ultrasound System

Marzo 16, 2023

SHENZHEN, Cina, 16 marzo 2023 /PRNewswire/ — Mindray (SZSE: 300760), uno dei principali sviluppatori e fornitori al mondo di dispositivi e soluzioni mediche avanzate, ha recentemente lanciato il suo primo sistema palmare wireless agli ultrasuoni, il TE Air.

“Realizzato grazie alle tecnologie leader di Mindray, il TE Air ha segnato una svolta storica nel livello di qualità dell’immagine degli ultrasuoni palmari, integrando la qualità dell’immagine a livello professionale in un sistema wireless piccolo e leggero. Le prestazioni di altissimo livello e la portabilità wireless consentono ai medici di effettuare una diagnosi con sicurezza in qualsiasi momento e luogo”, ha dichiarato Xujin He, Direttore Generale di Medical Imaging System Business Unit presso Mindray.

Progettato appositamente per soddisfare la domanda da parte degli operatori sanitari di tutto il mondo di un dispositivo portatile agli ultrasuoni di qualità superiore, facile da usare in vari ambienti medici e che offrisse immagini nitide agli ultrasuoni del point-of-care (PO CUS), il TE Air ha rivoluzionato il modo di utilizzare gli ultrasuoni, trasformando un complicato sistema agli ultrasuoni in un dispositivo di piccole dimensioni, pur mantenendone la capacità di soddisfare requisiti clinici più elevati.

Alimentato dalla piattaforma Mindray’s eWave e dalla tecnologia a cristallo singolo di seconda generazione, il TE Air offre immagini di alta qualità con basso consumo energetico per delle prestazioni ottimali. Nel frattempo, grazie alle caratteristiche di preimpostazioni dedicate agli esami e a modalità di imaging complete, il TE Air consente ai medici di svolgere esami agli ultrasuoni in modo più efficiente, offrendo un supporto decisionale più accurato.

Il design senza fili e le dimensioni compatte del TE Air, che si trasporta facilmente in tasca, la tolleranza alla disinfezione di alto livello e la ricarica flessibile che permette di ottenere una mobilità estrema, consentono ai medici di affrontare con successo le sfide poste da scenari clinici mobili imprevisti. L’esclusiva Air Capsule funge sia da custodia protettiva che da caricabatterie wireless portatile, che mantiene il dispositivo in funzione tutto il giorno e impiega solo 35 minuti per la ricarica rapida. Con un design impermeabile e antipolvere IP68-level, il dispositivo è completamente immergibile per la disinfezione di alto livello, adatto al controllo delle infezioni ospedaliere.

La App TE Air, disponibile per Android e iOS, combina perfettamente semplicità ed efficienza, consentendone l’utilizzo con una sola mano in qualsiasi luogo. TE Air può connettersi a dispositivi avanzati come il sistema agli ultrasuoni Mindray TEX20, consentendo ai medici di superare i limiti dei cavi e degli spazi ristretti, al contempo offrendo funzionalità di altissimo livello. Può inoltre integrarsi senza problemi con i sistemi informativi ospedalieri per contribuire a migliorare il flusso operativo. Inoltre, i dati raccolti e anonimizzati possono essere salvati e condivisi per soddisfare esigenze di insegnamento, formazione, consultazione e condivisione dei casi.

