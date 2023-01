Mindray svela le soluzioni di defibrillazione BeneHeart di nuova generazione per migliorare gli standard di rianimazione

Gennaio 31, 2023

SHENZHEN, Cina, 31 gennaio 2023/PRNewswire/– Mindray, fornitore leader globale di soluzioni per dispositivi medici, annuncia oggi il lancio dei defibrillatori di nuova generazione della serie BeneHeart: BeneHeart D60 e D30. I nuovi defibrillatori BeneHeart mirano a elevare gli standard di rianimazione con affidabilità superiore e strumenti completi di diagnosi e monitoraggio di livello esperto, per introdurre una soluzione in grado di migliorare la qualità dell’intero processo di soccorso ospedaliero e pre-ospedaliero.

“I defibrillatori svolgono un ruolo fondamentale nella riduzione della mortalità generale e delle emergenze. Riteniamo che, attraverso l’aggiornamento degli strumenti di diagnosi e trattamento di pronto soccorso e l’introduzione di programmi completi di miglioramento della qualità del soccorso, possiamo garantire l’implementazione di interventi medici tempestivi, corretti e di alta qualità in grado di salvare la vita dei pazienti e migliorarne la qualità di vita”, ha dichiarato Mark Sun, General Manager di Mindray International PMLS Sales & Marketing.

Presentati all’Arab Health 2023 a Dubai, i defibrillatori della serie BeneHeart di nuova generazione presentano svariati aggiornamenti che portano facilità d’uso e affidabilità a nuovi livelli. Il grande schermo capacitivo ad alta definizione permette di controllare i gesti in totale semplicità per una maggiore efficienza operativa, con manopole e pulsanti fisici ancora disponibili per le operazioni cruciali. Con un peso di soli 4,2 kg, batteria inclusa, i nuovi defibrillatori presentano un design resistente all’acqua/polvere e alle cadute e sono in grado di funzionare a temperature comprese tra -20 e 55 °C, garantendo un supporto durevole in situazioni di emergenza ad alta intensità.

Dotati di tecnologie brevettate di analisi QShock™ ed ECG filtrato che riducono i tempi di ricarica e interruzione per una defibrillazione più rapida, i nuovi BeneHeart D60 e D30 offrono un sistema completo di valutazione RCP per monitorare le prestazioni RCP in tempo reale, dal processo operativo all’effetto, fornendo un feedback istantaneo ai medici.

I nuovi defibrillatori BeneHeart sono inoltre dotati di protocolli di debriefing strutturati che supportano la registrazione e il caricamento automatici dei dati di soccorso per contribuire a migliorare le prestazioni dei team di rianimazione a lungo termine, nonché modalità di formazione per una o più persone che supportano le operazioni di RCP e l’uso del defibrillatore. Tutte queste tecnologie e caratteristiche riflettono il nuovissimo concetto di “triangolo di salvataggio” di Mindray per il miglioramento della qualità della rianimazione a 360° lungo l’intero processo clinico, dalla rianimazione al debriefing, senza trascurare la formazione.

Il Mindray BeneHeart D60 è più di un semplice defibrillatore; le sue molteplici funzioni di diagnosi e analisi lo rendono una soluzione ideale per ambienti pre-ospedalieri complessi. Il modello offre funzioni professionali di analisi ECG a 12 derivazioni con assistenza intelligente per aiutare a diagnosticare in modo efficiente le situazioni di dolore toracico e individuare le posizioni dell’infarto del miocardio, e un registratore a 6 canali che genera rapporti ECG in tempo reale. La sua funzione a ultrasuoni point-of-care consente un processo decisionale accurato e sicuro, fornendo strumenti di identificazione dei traumi, guide operative e immagini di riferimento passo-passo. Questi report diagnostici possono essere inviati in remoto all’ospedale di destinazione con un solo clic, consentendo una pianificazione terapeutica avanzata in grado di salvare la vita dei pazienti affetti da patologie critiche.

“Le cure di emergenza richiedono non meno dei più elevati standard di efficienza ed efficacia per salvare la vita dei pazienti. Con la nuova soluzione di defibrillazione BeneHeart, una combinazione di diagnosi, monitoraggio e soluzioni di trattamento per le emergenze, puntiamo a sfruttare al massimo il potenziale per aiutare i medici ad affrontare in modo rapido e sicuro le situazioni difficili in cui possono trovarsi”, ha aggiunto Sun.

CONTATTO: Rita WangIndirizzo e-mail: intl-marcom@mindray.com Telefono: +86 755 81888775

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1986522/Mindray_BeneHeart_D60_Defibrillator.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mindray-svela-le-soluzioni-di-defibrillazione-beneheart-di-nuova-generazione-per-migliorare-gli-standard-di-rianimazione-301733032.html