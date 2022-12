MINISO, rivenditore globale di prodotti lifestyle a prezzi accessibili, utilizza VR (Virtual Reality) e AR (Augmented Reality) per le vie di Roma, Bologna e Firenze per diffondere l’entusiasmo dell’atmosfera natalizia

Dicembre 20, 2022

ROMA, 20 dicembre 2022 /PRNewswire/ — Il 5 dicembre, MINISO (NYSE: MNSO; HKEX: 9896), rivenditore globale di prodotti lifestyle a prezzi accessibili, ha iniziato il suo tour mondiale #Lifeisforfun! con i famosi personaggi dell’originale MINI Family del marchio. Viaggiando dal Messico all’Italia fino alla Thailandia, MINISO diffonde l’allegria e il calore che caratterizzano le festività.

Il tour è iniziato in Messico ed è poi arrivato in Italia e in Thailandia. Le mascotte di Penpen, il pinguino e di Pickle, lo Shiba Inu, hanno viaggiato a bordo di mezzi pubblici a tema MINISO come il BTS Skytrain a Bangkok e gli autobus a Firenze, creando uno spirito natalizio di amore e fratellanza tra i pendolari. Sono apparse anche per le vie di Bangkok, Roma, Firenze, Bologna e Città del Messico, rallegrando l’atmosfera festiva per gli abitanti di queste città.

In Italia, sono state adottate tecnologie di realtà virtuale e realtà aumentata con le quali i clienti possono cercare Penpen nella città di Firenze attraverso un gioco interattivo, in cambio di premi. Con un mix tra moderno e antico, i partecipanti hanno potuto ammirare il patrimonio architettonico tradizionale della città e familiarizzare con gli adorabili membri della MINI Family.

Il gioco della caccia al tesoro è in linea anche con l’esperienza di shopping in negozio di MINISO poiché i clienti di tutte le età possono sempre trovare qualcosa di divertente ogni volta che visitano un punto vendita MINISO. A dicembre, MINISO aprirà sei nuovi outlet a Bologna, Teramo, Città Sant’Angelo, Taranto e Firenze, giusto in tempo per le festività. Il negozio di Firenze, situato nella stazione ferroviaria di Santa Maria Novella del capoluogo toscano, sarà anche il primo outlet MINISO della città.

In precedenza nel 2022, MINISO e la MINI Family hanno viaggiato molto e visitato alcune delle icone più famose del mondo in diverse città, realizzando i desideri degli acquirenti e diffondendo amore e gentilezza a livello globale. #Lifeisforfun! ha rallegrato il viaggio quotidiano dei pendolari nelle città registrando successi per MINISO nel corso di tutto il 2022. “I personaggi della nostra MINI Family sono come buoni amici per i nostri clienti. Dopo un anno pieno di turbolenze e incertezze, desideriamo che questi piccoli amici offrano ai nostri clienti un momento di calore e relax”, ha dichiarato Vincent Huang, VP di MINISO di International Business Development.

L’allegria delle festività viene estesa anche online, dove MINISO ha organizzato la sfida #MINISOPentaClaus su Tik Tok. Gli utenti possono partecipare alla sfida utilizzando gli adesivi della MINI Family realizzati da MINISO per l’occasione. Nella prima settimana dall’inizio della sfida, gli utenti di Tik Tok hanno creato oltre 100.000 video e accumulato 300 milioni di visualizzazioni.

“Guidata dalla nostra missione di portare gioia e divertimento nel mondo, MINISO si impegna a creare un impatto positivo sulla società e sulla vita quotidiana dei nostri clienti. Mentre il 2022 volge al termine, MINISO conta di diffondere più sorrisi e felicità attraverso la nostra ampia gamma di prodotti originali e divertenti e tramite campagne significative nel prossimo anno”, ha dichiarato Huang.

