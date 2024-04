Minsait presenta in Italia Xtudio, la sua unit di consulenza per l’Innovazione e l’Experience Design

4 Aprile 2024

(Adnkronos) – •Minsait riunisce in Xtudio le sue capacità e competenze multidisciplinari focalizzate sulla progettazione e nell’attivazione di esperienze di marca e nuovi modelli di relazione con clienti e dipendenti, grazie all’applicazione innovativa di tecnologie, competenze comportamentali e di consumo

•Nel 2024 Minsait Xtudio prevede di ampliare significativamente il suo team multidisciplinare, che già oggi comprende 150 professionisti specializzati in ricerca, innovazione, future design, digital product design, marketing, comunicazione e customer experience

Roma, 04 aprile 2024.- Minsait, società di Indra, compie un ulteriore passo avanti nel suo impegno nell’offrire soluzioni che coniughino tecnologia e sostenibilità del business e presenta in Italia Minsait Xtudio, la sua nuova unità di Innovation and Experience Design per facilitare l’accesso delle aziende verso ambienti di ricerca, pensiero e ideazione critici e dirompenti.

Minsait Xtudio funge da collegamento tra business e tecnologia per risolvere le sfide chiave dell’innovazione da una prospettiva umanistica, creativa e originale. L’obiettivo è evolvere le capacità di progettazione e innovazione incentrate sul cliente ideando nuovi prodotti e servizi di valore e proponendo esperienze differenzianti e memorabili in un ambiente altamente competitivo. E tutto questo attraverso l’esplorazione e la comprensione del comportamento umano e delle tendenze di oggi e di domani; ed orientati dai valori di etica e sostenibilità ambientale.

L’approccio progettuale valorizza la flessibilità e la collaborazione tra diversi team, valorizzando il talento di ciascuna delle persone coinvolte nel processo di lavoro.

“Aiutiamo aziende e istituzioni a rendere efficaci gli investimenti nella trasformazione digitale, riformulando il modo in cui creano, forniscono, misurano e identificano il valore che le rende rilevanti. In Minsait Xtudio ogni nuova tendenza – nella tecnologia, nei consumi, nei valori e nei comportamenti – rappresenta uno spazio di opportunità da esplorare. E, in questo viaggio progettuale, innovazioni rilevanti come intelligenza generativa, metaverso o realtà aumentata sono governate e orientate da competenze umanistiche: arte, filosofia, sociologia e antropologia sono l’unico modo per cogliere e alimentare le componenti di empatia, creatività e pensiero critico essenziali per generare un impatto positivo sulla società”, spiega Luca Melis, responsabile di Minsait Xtudio in Italia.

Con una moltitudine di storie di successo in settori come pubblica amministrazione, servizi finanziari, turismo, energia e utilities, il team di Minsait Xtudio sta collaborando con i clienti su iniziative legate all’esplorazione e all’attivazione di:

•nuovi modelli di relazione con i clienti e i dipendenti grazie all’adozione e all’applicazione dell’IA nei canali digitali e fisici;

•nuovi modelli organizzativi orientati al ciclo del valore con un focus sull’attrazione e la gestione dei talenti dal punto di vista della salute e del benessere;

•brand experience uni-channel, evolvendo quella multicanale verso una connessione più pervasiva, proficua e immediata di utenti e marche/istituzioni.

“Siamo di fronte a una metamorfosi sociale, economica e tecnologica senza precedenti, in cui un mercato in costante cambiamento sottolinea la necessità per le aziende di anticipare e adattarsi. Oggi Minsait Xtudio è il compagno di viaggio affidabile, che non teme di esplorare e identificare nuove strade per la crescita e impiegare la tecnologia per creare modelli di business e di relazione più proficui, umani e sostenibili”, ha affermato Melis.

Per maggiori informazioni: Minsait Xtudio | Minsait

Ufficio Stampa

Luis Luján

lelujan@minsait.com

+39 3358786823