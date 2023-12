Minsait sviluppa per Iren una soluzione per ottimizzare la raccolta dei rifiuti ingombranti

Dicembre 1, 2023

(Adnkronos) – •Minsait, società del Gruppo Indra, ha presentato la soluzione per il monitoraggio dei processi relativi ai rifiuti ingombranti di Iren Ambiente, business unit del Gruppo Iren che si occupa del trattamento dei rifiuti

•La soluzione, basata sulla Business Technology Platform (BTP) di SAP, permetterà di ottimizzare i processi operativi, con un impatto positivo sugli utenti grazie a un servizio ancora più efficiente di raccolta rifiuti

•La soluzione permette una piena compliance con le normative stabilite dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)

Roma, 1 Dicembre 2023 –Minsait, società del Gruppo Indra,ha presentato la soluzione per il monitoraggio dei processi relativi alla raccolta dei rifiuti ingombranti di Iren Ambiente, la business unit del Gruppo Iren che si occupa del trattamento dei rifiuti.La soluzione, basata sulla Business Technology Platform (BTP) di SAP, permetterà di ottimizzare i processi operativi, con un impatto positivo sugli utenti grazie a un servizio di raccolta rifiuti ancora più efficiente. La presentazione è avvenuta durante l’evento SAP NOW, che si è tenuto a Milano il 26 ottobre.

Attraverso le nuove funzionalità della soluzione, i professionisti di Iren Ambiente potranno monitorare in tempo reale le prenotazioni e le segnalazioni che arrivano dai cittadini, visualizzando su una mappa i luoghi di intervento e pianificando gli interventi in modo più ottimizzato.

Ogni anno Iren Ambiente gestisce oltre 3,7 milioni di tonnellate di rifiuti e serve oltre 3,8 milioni di cittadini in 418 comuni. Grazie al progetto di Minsait, Iren Ambiente potrà migliorare ulteriormente le proprie attività di raccolta di rifiuti ingombranti, a vantaggio degli utenti, delle comunità e dei territori. Inoltre, grazie a un’interfaccia performante e user-friendly, i vantaggi saranno estesi anche agli operatori di Iren Ambiente.

Oltre a ciò, la soluzione permetterà all’azienda di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di business in compliance con le normative stabilite dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), grazie a un’omogeneizzazione dei dati provenienti da sistemi diversi.

“Il progetto che stiamo portando avanti con Iren rappresenta un passo importante della multiutility verso un futuro di maggior efficienza e soddisfazione degli utenti. Il progetto della dashboard avvisi è un ulteriore step verso un’innovazione intelligente e una sinergia tra sistemi, fondamentale per prosperare nel mercato competitivo dell’energia”, ha affermato Massimiliano Marinacci, direttore dell’area SAP di Minsait in Italia, durante la presentazione del progetto a SAP NOW.

Minsait, Gold Partner di SAP, fa parte del prestigioso gruppo di aziende “SAP Global Service Partner”, che riunisce le società con cui SAP ha il livello più alto di collaborazione, con l’obiettivo di aiutare i propri clienti a progettare, implementare e integrare soluzioni, ottimizzando i processi di business e fornendo servizi di consulenza strategica.

Minsait

Minsait, società di Indra (www.minsait.com), è l’azienda leader negli ambiti della Digital Transformation e delle Information Technologies. Possiede un alto grado di specializzazione e conoscenza del settore, grazie alle sue capacità di integrare il mondo core con il mondo digitale, alla sua leadership nell’innovazione e nella trasformazione digitale e alla propria flessibilità. In questo modo la società focalizza l’offerta su proposte di valore ad alto impatto, basate su soluzioni end-to-end, con un notevole grado di segmentazione, che le consente di raggiungere risultati tangibili per i propri clienti in ogni settore con un focus sulla trasformazione. Le proprie capacità e leadership si riflettono nella suite di prodotti proprietari, sotto il marchio Onesait, e nella vasta gamma di servizi offerti.

In Italia Minsait conta circa 3.000 professionisti che lavorano presso tutto il territorio nazionale. La società ha sviluppato competenze avanzate in ambiti innovativi come Content & Process Technologies, Customer Experience Technologies, Solutions Architects e Data & Analytics, che consentono di offrire soluzioni e servizi ad alto valore aggiunto nei mercati in cui opera. Minsait ha localizzato in Italia il proprio centro di eccellenza globale per le tecnologie Customer Experience, completando la sua vasta presenza geografica con una consolidata capacità locale di produzione e delivery grazie ai centri di Napoli, Matera e Bari.

Indra

Indra (www.indracompany.com) è una delle principali società globali di consulenza e tecnologia ed è il partner tecnologico per le operazioni chiave dei propri clienti in tutto il mondo. È un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni proprietarie in specifici segmenti dei mercati del Trasporto e della Difesa ed è la società leader nella trasformazione digitale e nell’Information Technology in Spagna e America Latina attraverso la sua filiale Minsait. Il suo modello di business si basa su un’offerta completa di prodotti proprietari, con un approccio end-to-end, ad alto valore e con una elevata componente di innovazione. Nel 2021, Indra ha registrato ricavi per 3.390 milioni di euro, circa 52.000 dipendenti, presenza locale in 46 paesi e operazioni commerciali in oltre 140 paesi.