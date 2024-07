MINT annuncia le novità di MINT Academy

10 Luglio 2024

Ad Ottobre 2024 il via alla nuova edizione del corso Digital Marketing Expert. E da quest’anno, l’offerta formativa sarà aperta anche al mondo B2B.

Milano, 11 Luglio 2024 – MINT, SaaS company internazionale leader nell’Advertising Resource Management (ARM), implementa l’offerta della sua divisione MINT Academy.

MINT Academy nasce con l’obiettivo di preparare i partecipanti al futuro dell’advertising digitale, utilizzando tecnologie moderne, sviluppando competenze strategiche e acquisendo conoscenze pratiche direttamente da professionisti leader del settore. MINT Academy è inoltre certificata ISO 9001:2015.

I corsi offerti da MINT Academy sono adatti sia agli studenti che desiderano avviare il proprio percorso professionale nell’ambito del Digital Marketing, sia ai professionisti che mirano ad acquisire nuove competenze tecniche in un settore in continua evoluzione. Oltre alla già presente offerta B2C, giunta alla sua seconda edizione, nel 2024 si aggiunge l’offerta di corsi B2B, rendendo Academy accessibile anche alle aziende che desiderano formare e aggiornare i propri professionisti.

Formazione su Misura in Risposta alle Esigenze del Mercato

La nuova offerta B2B risponde alle esigenze specifiche delle imprese e permette di sviluppare piani formativi che si allineano perfettamente con gli obiettivi strategici e operativi delle singole organizzazioni, con un focus sulle nuove tecnologie sempre più richieste in materia di aggiornamento professionale.

“MINT Academy è un centro di eccellenza specializzato nel fornire competenze avanzate in materia di intelligenza artificiale e automazione applicate al settore dell’advertising” – commenta Massimo Fontana, Chief Customer Office di MINT. “La nostra offerta formativa include lezioni dal vivo e workshop interattivi, permettendo ai partecipanti di elevare le loro competenze in modo da potersi misurare efficacemente con le sfide che le nuove tecnologie di AI e Automation presentano. Le aziende che lavorano con noi puntano quotidianamente a raggiungere degli obiettivi sempre più sfidanti e l’Academy è lo strumento che permette loro di imparare facendo.”.

Le aziende potranno scegliere tra vari moduli formativi, che includono workshop personalizzati, programmi di aggiornamento continuo, formazione pratica on-site e percorsi di formazione tailor-made sulla base di specifiche necessità.

In partenza anche la Seconda Edizione del corso Digital Marketing Expert

La nuova edizione del corso Digital Marketing Expert, il programma formativo progettato per far crescere i futuri esperti di Digital Marketing, è prevista ad Ottobre 2024 ed avrà una durata di 4 mesi.

I docenti di MINT Academy sono professionisti che lavorano tutti i giorni e sono pronti trasmettere le loro competenze teoriche e pratiche. La presenza sul campo di MINT fa sì che tutti i corsi siano al passo coi tempi, aspetto fondamentale in un mercato in cui è imperativo il lifelong learning.

“In un’epoca dominata dalla tecnologia e con il dinamismo dell’IA generativa e delle policy sulla privacy degli utenti, brand e agenzie media sono alla ricerca di professionisti in grado di padroneggiare questi argomenti sapientemente. Con MINT Academy, è possibile costruire le competenze tecniche e strategiche necessarie, grazie soprattutto ad una particolare attenzione alla formazione pratica. È sicuramente la scelta giusta per affrontare il futuro di questa industry, con tutti gli asset necessari.” afferma Luigi Volpe, Center of Excellence and Academy Director di MINT.

In aggiunta ai corsi previsti dal piano di studi, MINT Academy offrirà anche sessioni di orientamento per gli studenti. Al termine del percorso, gli studenti ottengono una certificazione che apre le porte a numerose opportunità professionali presso le aziende partner di MINT.

A Settembre 2024 MINT Academy organizza un Open Day. Le iscrizioni al Corso Digital Marketing Expert sono ufficialmente aperte: per maggiori informazioni è possibile compilare il form online disponibile a questo link.

About MINT

MINT è la SaaS company leader mondiale nel settore dell’Advertising Resource Management (ARM), con sede a New York e presenza internazionale a Londra, Parigi, Monaco, Milano, Roma e San Paolo.

Brand enterprise leader appartenenti a tutte le principali industries si affidano a MINT per completare il proprio software ecosystem e favorire la propria trasformazione in vere datadriven companies.

Grazie ad automazione e IA predittiva, la soluzione SaaS di MINT consente ai brand globali di generare la propria advertising equity e consolidare risorse, processi, workflow e dati in un’unica piattaforma, con l’obiettivo di migliorare governance, visibilità, efficienza ed efficacia di tutte le operations pubblicitarie.

Empower Human Thinking. Per ulteriori informazioni, visitawww.mint.ai.