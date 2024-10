MINT e Redmill Solutions trasformano i processi pubblicitari annunciando una partnership globale per la pianificazione media e l’esecuzione end-to-end delle campagne

1 Ottobre 2024

Milano 1/10/2024

La nuova offerta per i clienti collegherà la soluzione di pianificazione di Redmill con l’offerta ARM di MINT, che già comprende tutte le fasi adiacenti, dalla definizione della strategia di campagna alla reportistica

New York, 1 ottobre 2024 – MINT, leader mondiale nel software di Advertising Resource Management (ARM), e Redmill Solutions, leader mondiale nelle soluzioni di Marketing Investment Intelligence, hanno annunciato una partnership strategica per offrire ai clienti una soluzione integrata che comprende sia la pianificazione che l’acquisto dei media, presentando un flusso di lavoro end-to-end arricchito dai dati e implementato in modo più intelligente. Con questa partnership, le due aziende intendono semplificare un mercato sempre più complesso e standardizzare la tecnologia di pianificazione e acquisto.

L’offerta congiunta fornirà ai clienti una soluzione completamente funzionale, che comprende ora tutte le fasi delle operations pubblicitarie: il media planning, la campaign strategy, il media buying, il trafficking, l’attivazione della campagna, la reportistica avanzata e le raccomandazioni di ottimizzazione basate sull’intelligenza artificiale. La soluzione può essere altamente personalizzata e adattata ai processi esistenti: essa semplifica e automatizza gran parte del processo pubblicitario e offre un’unica fonte di verità per tutti i dati pubblicitari, aiutando le aziende a costruire il proprio patrimonio di dati pubblicitari (advertising equity), che costituisce la base per l’analisi basata sull’intelligenza artificiale e il miglioramento dell’efficacia delle campagne.

Gli inserzionisti si rivolgono costantemente ai fornitori di tecnologia per ottenere soluzioni più integrate. Ciò è necessario per ridurre la complessità dei processi pubblicitari. Gli inserzionisti devono accedere e armonizzare la grande quantità di dati provenienti da più piattaforme, strumenti e team. Le soluzioni integrate portano a una maggiore trasparenza e a una riduzione del lavoro manuale. In definitiva, consentono agli inserzionisti di prevedere con maggiore precisione le loro performance.

Sia MINT che Redmill Solutions hanno l’obiettivo di offrire ai loro clienti una soluzione più completa che copra più fasi del processo pubblicitario e aumenti l’efficienza e l’interoperabilità.

“Gli inserzionisti sono sempre più frustrati dalla complessità e dalla frammentazione del processo pubblicitario e dalla recente proliferazione di tecnologie e strumenti scollegati. La partnership strategica con Redmill Solutions offrirà una soluzione end-to-end unica nel suo genere per massimizzare l’impatto di ogni dollaro speso in pubblicità”, afferma Lorenzo Larini, CEO di MINT.

Hasan Arik, CEO e Founder di Redmill Solutions aggiunge: “Questa partnership con MINT giunge al momento giusto, poiché la frammentazione del panorama pubblicitario ha raggiunto un nuovo livello. L’approccio di MINT di collegare le diverse fasi del ciclo di gestione delle risorse pubblicitarie è complementare alla nostra visione di offrire ai clienti un’unica fonte di verità per i loro dati pubblicitari. Questa combinazione di soluzioni di entrambe le organizzazioni è stata molto richiesta per aumentare l’efficienza ed eliminare un’ulteriore frammentazione nelle operazioni di marketing. I risultati saranno una maggiore visibilità, una migliore governance dei dati e una maggiore velocità di lancio delle campagne per una performance di livello superiore”.

About MINT

MINT è la SaaS company leader mondiale nell’Advertising Resource Management (ARM), con sede a New York e presenza internazionale a Londra, Parigi, Monaco, Milano, Roma e San Paolo.

Brand enterprise leader appartenenti a tutte le principali industries si affidano a MINT per completare il proprio software ecosystem e favorire la propria trasformazione in vere data-driven companies.

Grazie ad automazione e intelligenza artificiale predittiva, la soluzione SaaS di MINT consente ai brand globali di generare la propria advertising equity e consolidare risorse, processi, workflow e dati in un’unica piattaforma, con l’obiettivo di migliorare governance, visibilità, efficienza ed efficacia di tutte le operations pubblicitarie.

Empower Human Thinking. Per ulteriori informazioni, visita www.mint.ai.

About REDMILL SOLUTIONS

Redmill Solutions è il leader globale nell’Intelligence, la Gestione e l’Analisi dei dati media. Fondata nel 2010, l’azienda collabora con i marchi più rispettati al mondo – prevalentemente inserzionisti globali di alto livello – in oltre 150 mercati internazionali.

TUK-TUK, la loro piattaforma proprietaria certificata ISO27001, offre cinque moduli principali:

1. Media Planning and Workflow

2. Post-Campaign Data Management

3. Agency Performance Management

4.Pitch-It / eProcurement

5.Competitive Reporting

Redmill raccoglie dati media da oltre 5.000 fonti globali per conto dei propri clienti. Questo offre una visibilità e un’analisi omogenea e senza precedenti attraverso una reportistica altamente personalizzabile. Il risultato è una governance più forte, una maggiore trasparenza, una maggiore efficienza di spesa, una migliore ottimizzazione del media mix e, in ultima analisi, un ROI molto più elevato sugli investimenti di marketing dei clienti.

Oltre alla migliore tecnologia, Redmill è unica nell’impiegare team di Data Quality altamente qualificati per fornire un servizio completo. Di conseguenza, ai clienti viene sempre garantita la massima qualità dei dati.

Empowering clients with a single source of media truth: www.redmillsolutions.com

Massimo Ruocco – massimo.ruocco@mint.ai – +39 393 177 80 43