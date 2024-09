MINT e Vero Volley ancora insieme per raggiungere grandi traguardi

26 Settembre 2024

(Adnkronos) – Monza, 26 Settembre 2024 – MINT e Vero Volley rinnovano la loro partnership, che diventa sempre più forte. La prima squadra maschile del Consorzio, protagonista in questa stagione nel campionato di SuperLega Credem Banca e, per la prima volta nella sua storia, nella CEV Champions League, proseguirà il sodalizio con la realtà leader mondiale nel settore dell’Advertising Resource Management e continuerà a chiamarsi MINT Vero Volley Monza.

Per le prossime tre stagioni, infatti, MINT sarà ancora Title Sponsor del team maschile, dopo aver già lasciato il segno sulla maglia della prima squadra femminile del Consorzio. Il brand continuerà quindi a sostenere da vicino Vero Volley, dopo una stagione straordinaria che ha visto la squadra maschile raggiungere ben tre finali: Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa.

La partnership tra MINT e Vero Volley si fonda su una forte condivisione di valori e sulla centralità dell’individuo in tutte le attività umane. La collaborazione prevede numerose iniziative congiunte, con particolare attenzione alla promozione della pallavolo e della pratica sportiva a tutti i livelli, dai più giovani fino agli adulti. Insieme, le due realtà esploreranno tematiche legate all’impatto positivo dello sport sulle “life skills” dei suoi praticanti, oltre ad aspetti di carattere sociale. Ma non solo: al centro della relazione c’è anche l’esperienza di chi vive lo sport fuori dal campo, che si tratti di genitori, appassionati o tifosi.

Questi obiettivi sono da sempre al cuore dell’impegno del Consorzio, che quotidianamente, attraverso le sue attività, promuove i più alti valori dello sport ai propri atleti, tifosi e partecipanti ai diversi eventi, presentandosi con una visione innovativa, digitale, moderna e inclusiva, in linea con quella di MINT. Per queste ragioni, le due realtà continueranno a sviluppare numerosi progetti comuni: perché, come dice il detto, “l’unione fa la forza” e MINT e Vero Volley hanno importanti traguardi da raggiungere insieme.

ALESSANDRA MARZARI, PRESIDENTE CONSORZIO VERO VOLLEY: “È con emozione e grande soddisfazione che possiamo annunciare il rinnovo della partnership con MINT, un’azienda innovativa che ci è già stata vicina l’anno scorso e con cui abbiamo condiviso un’annata agonistica straordinaria. Quella tra noi e MINT è una visione comune anche per quanto riguarda i nostri valori, tutte le nostre attività sportive e i diversi progetti che in qualche modo accarezzano soltanto l’attività sportiva per svilupparsi, poi, in altri campi. Tutto questo rende MINT un partner davvero prezioso per il Consorzio Vero Volley”.

CARLO DE MATTEO, CO-FOUNDER & CHIEF OPERATING OFFICER, MINT: “Siamo estremamente orgogliosi di annunciare il rinnovo della partnership tra MINT e il Consorzio Vero Volley, un legame che si basa su valori profondamente condivisi e aspirazioni comuni. Mentre MINT continua a crescere e ad espandere la propria presenza internazionale, riconosciamo in Vero Volley un partner che condivide la nostra ambizione di eccellere globalmente senza perdere di vista l’importanza della partecipazione locale. Ciò che realmente ci unisce è infatti la convinzione che il vero successo si misuri nell’impatto positivo che generiamo, dentro e fuori dal campo: l’impegno del Consorzio con i giovani atleti e nelle scuole promuove infatti la crescita personale e di team, valori che sono fondamentali anche nel nostro approccio al business. Siamo entusiasti di continuare questo viaggio insieme”.

VERO VOLLEY

Il Consorzio Vero Volley è un’eccellenza dello sport internazionale e un progetto di cultura sportiva unico nel suo genere. Il vertice della struttura è rappresentato dalle sue prime squadre, protagoniste nei campionati nazionali di serie A1 femminile e SuperLega maschile, oltre che nelle competizioni internazionali. Parteciperà alla prossima edizione della CEV Champions League con entrambe le formazioni, femminile e maschile, e al Mondiale per Club nel settore femminile. Vero Volley, ispirato dal claim “Driven by Values”, con i suoi quasi 1400 atleti tesserati, uniti ai circa 1200 bambini coinvolti nei suoi progetti scolastici, crede fermamente nel ruolo educativo dello sport e promuove i suoi valori più autentici. Nel 2024 il Consorzio è stata la prima società sportiva in Italia a ottenere una valutazione ESG Rating.

MINT

MINT è la SaaS company leader mondiale nel settore dell’Advertising Resource Management (ARM), con sede a New York e presenza internazionale a Londra, Parigi, Monaco, Milano, Roma e San Paolo. Brand enterprise leader appartenenti a tutte le principali industries si affidano a MINT per completare il proprio software ecosystem e favorire la propria trasformazione in vere data-driven companies. Grazie ad automazione e intelligenza artificiale predittiva, la soluzione SaaS di MINT consente ai brand globali di generare la propria advertising equity e consolidare risorse, processi, workflow e dati in un’unica piattaforma, con l’obiettivo di migliorare governance, visibilità, efficienza ed efficacia di tutte le operations pubblicitarie. Empower Human Thinking. Per ulteriori informazioni, visita www.mint.ai.