MINT Rafforza il suo Team di Leadership con la Nomina di Christoph Kruse a Global Marketing Director

22 Marzo 2024

(Adnkronos) – Milano, 22 Marzo 2024 – MINT, azienda global leader nel mercato delle Software Solution for Enterprise nel settore Advertising Resource Management (ARM), ha annunciato oggi la nomina di Christoph Krusecome Global Marketing Director, proseguendo nella propria strategia di crescita sul mercato nel 2024.

Questo annuncio è parte di una serie di assunzioni strategiche che includono la nomina di Lorenzo Larini– precedentemente CEO di Ipsos Nord America – come Global CEO a Gennaio di quest’anno. Entrambe le nomine senior apportano un nuovo impulso all’espansione globale dell’azienda, che ha visto la recente apertura del nuovo Head Quarter a New York e quindi la contestuale apertura del mercato USA, con il conseguente cambio di scala: da azienda europea a global company.

Già Regional Marketing Director Europe in Outbrain, Kruse avrà sede all’ HQ di MINT a Monaco di Baviera. Riportando direttamente al Chief Growth Officer di MINT, Salvatore Internullo, Kruse si occuperà di far crescere e guidare globalmente il team di marketing di MINT, creando e implementando strategie go-to-market in linea con gli ambiziosi obiettivi di crescita dell’azienda.

La ricca esperienza di Kruse offre una visione unica delle sfide che i brand e l’intera industry dell’ advertising devono affrontare, oltre ad un’approfondita competenza nella pianificazione e nell’esecuzione di strategie di marketing d’impatto in numerosi mercati internazionali.

“Sono entusiasta di unirmi a MINT in un momento di forte accelerazione nella trasformazione dell’’industria dei media” commenta Kruse. “Esiste una grande opportunità di accompagnare la crescita delle enterprise e delle media agencies che grazie a Automation ed AI possono godere di una governance sempre più data-driven, in grado di garantire massimi livelli di efficienza ed efficacia. Una visione olistica grazie ad una piattaforma unica in grado di integrare, connettere e governare tutte l’ecosistema dell’advertising. Sono emozionato di guidare il marketing globale di MINT e portare questa eccellenza tecnologica in tutto il mondo”.

Dal suo lancio, la piattaforma di MINT può vantare tra i propri clienti brand globali come Mastercard, KFC, Western Union, DAZN ed Air France ai quali ha dato un notevole valore aggiunto nella gestione a 360 gradi dei loro Operating Model e nell’implementare l’Advertising Resource Management.

Commentando la nomina di Kruse, il Chief Growth Officer Salvatore Internullo ha aggiunto: “L’esperienza di Christoph sui mercati internazionali porterà un chiaro e netto valore aggiunto alle nostre strategie di marketing. Le esperienze trasversali che Christoph ha svolto gli consentiranno di “leggere” ed interpretare al meglio i trend, i bisogni e le evoluzioni che il nostro settore sta vivendo”.

ABOUT MINT

MINT is a world-leading SaaS company in the Advertising Resource Management (ARM) sector, headquartered in New York with an international presence in London, Paris, Munich, Milan, Rome and Sao Paulo.

Leading enterprise brands from all main industries rely on MINT to complete their Software Ecosystem and empower their transformation into truly data-driven companies.

Thanks to Automation and predictive AI, MINT’s SaaS solutions enable global brands to generate their own Advertising Equity and consolidate their own resources, processes, workflows and data into a unified platform for optimal governance, visibility, efficiency and effectiveness on all advertising operations.

Empower Human Thinking. For more information, visit www.mint.ai.

—

UFFICIO STAMPA

Massimo Ruocco –massimo.ruocco@mint.ai – Tel. (+39) 393 177 80 43