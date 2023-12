Mirko e Simone Sabia, Affitti Brevi Vincenti: il Bestseller su come avviare un business immobiliare di successo

Dicembre 19, 2023

Milano, 19.12.2023 – Il Real Estate è da sempre il settore preferito dagli italiani che desiderano investire. Peccato che, allo stesso tempo, sia un mondo pieno di insidie da tenere in considerazione. Quello che molti non sanno è che gli affitti brevi rappresentano un’ottima opportunità per chi desidera mettere a reddito i propri immobili. Il segreto? Sta nell’affidarsi ad una società di property management. –