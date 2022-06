Miss Bikini inaugura un nuovo flagship store a Mykonos

Giugno 13, 2022

(Adnkronos) – Roma, 13/06/2022 – Miss Bikini sbarca in Grecia per inaugurare la sua prima boutique a Mykonos, al n. 3 di Kampani Str, vicino alla nota via Matogianni, crocevia dello shopping cittadino. Lo store si aggiunge ai numerosi punti vendita del marchio specializzato nel beachwear, nato nel 1989 a La Celvia, nell’esclusiva cornice di Porto Cervo, in Sardegna, da un’idea di Andrea Teofilatto.

Un ulteriore successo messo a segno dal noto marchio di moda mare che si contraddistingue per la ricercatezza degli accessori, l’originalità delle stampe e dei materiali: un’ampia serie di costumi da bagno, interi, bikini e abiti dalle stampe etniche, floreali o dal sapore sauvage, ricchi di accessori inediti realizzati per soddisfare le esigenze di tutte le donne che amano distinguersi per il loro stile inconfondibile.

La lista dei monomarca, situati tra Roma, Porto Rotondo, Forte dei Marmi, Riccione, Cannes, Palma, Ibiza ora si completa con una nuova meta strategica.

L’apertura sull’isola greca segna per il marchio una tappa importante, essendo Mykonos riconosciuta come una delle mete più frequentate durante la stagione estiva da turisti, personaggi noti, molto apprezzata per la sua vita notturna con locali aperti fino all’alba, feste in spiaggia e dj-set con ospiti internazionali.

Una nuova boutique in una location senza fiato lambita da spiagge sabbiose, mari cristallini tramonti meravigliosi, meta ambita da chi ama godere del relax delle vacanze unito al brio della movida estiva.

Il marchio trova dunque nell’isola il luogo ideale in cui introitare e attrarre il proprio target di consumatori. All’interno dello store saranno disponibili tutta la collezione del marchio e le relative capsule, ideate dalla creatività di Alessandra e Francesca Piacentini: dai sofisticati bikini, agli eleganti costumi interi dal sapore romantico con scollature a cuore e dettagli cut-out, i monospalla, ma anche i capi e gli accessori.

Mykonos si rivela la perfetta cornice per proporre una nuova collezione bikini in cui gli eterni motivi del Cachemire, stampe dai rimandi indiani e animalier dall’appeal wild incontrano rami e fiori dal fascino romantico, creando in una grande varietà di costumi ebikini donna ricchi di contrasti intriganti ed inaspettati.

Bikini monospalla, top push up, sono tantissimi i modelli che ci faranno viaggiare in mondi lontani e sognanti. Sempre presente in ogni collezione è l’eterno bikini triangolo che si declina in modellistiche sexy e accattivanti abbinato ad ogni tipologia di slip per accompagnare la donna in spiaggia in modo glamour e confortevole.

Abiti mare e caftani sia lunghi che corti impreziositi da passamanerie, frange, ricami rendono ogni look charmant e marchiato dell’inconfondibile stile Miss Bikini.

A ravvivare con un ulteriore tocco di stile il prestigioso nuovo punto vendita di Mykons appena inaugurato è l’immancabile linea Colors, novità della stagione, realizzata in tessuti speciali tra i quali il lurex a tinta unita, la microfibra spalmata materica, i tessuti glitter in toni pastello ad effetto cotton candy. Arricchita da dettagli unici come maxi ring colorati, torchon etnici, anelli martellati in rame compare in tutto il suo splendore ad esaltare questi abiti e costumi in una versione a tinta unita mai così originale.

Avanguardia, stile e personalità sono le caratteristiche che da sempre contraddistinguono i capi firmati Miss Bikini. Le collezioni beachwear del noto marchio italiano continuano ad anticipare e interpretare le tendenze del fashion con costumi da bagno, caftani e abiti estivi che si rivelano un concentrato di stile e vitalità.

Protagonisti indiscussi della summer swimwear i capi Miss Bikini si confermano i must have per tutte le fashion addicted. Indispensabili nella valigia di ogni donna, i costumi mare più trendy della stagione sono studiati per valorizzare le più diverse forme fisiche e per assecondare lo stile personale di tutte le clienti.

Per informazioni:

e-mail: marketing@missbikini.com

tel.: 06-33220067