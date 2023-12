MITSafetrans lancia MITGO! l’app che rivoluzionerà il mondo della logistica HiTech

Dicembre 4, 2023

(Adnkronos) – L’azienda, già leader tra i Technical Courier, si affida alla digitalizzazione per offrire un servizio sempre più efficace e completo

Carugate (Mi) 4/12/2023. Ogni giorno ci immergiamo in un traffico fatto di scambi di prodotti, servizi, informazioni, dati, competenze e nozioni. Vediamo di continuo fattorini e trasportatori consegnare merci, compilare moduli, caricare e scaricare camion e furgoni. Per i più, probabilmente, ogni attività di consegna è uguale all’altra, ma non ci rendiamo conto che il mondo contemporaneo si compone di centinaia di migliaia di apparecchi tecnologici diversi che per funzionare necessitano competenze specifiche e una particolare cura dei dettagli. Il mercato logistico, infatti, non è solo al servizio delle grandi piattaforme di e-commerce, ma si occupa anche di consegnare ed installare macchinari o equipment ad alto valore tecnologico come Bancomat, Risonanze Magnetiche, TAC, Server IT, Apparecchiature Laser, Distributori Automatici, Coolers, Attrezzature Fitness, Totem, Shop Display, Riuniti Dentali, e tanto altro ancora. Si tratta di una nicchia di mercato che richiede personale altamente qualificato in grado di gestire la consegna, l’installazione e spesso la manutenzione del macchinario stesso. Per fortuna, in Italia, c’è un’azienda Market Leader che da quarant’anni ha saputo trainare questo mercato grazie a un costante lavoro di ricerca e a un approccio che, via via, si è fatto sempre più proattivo nei confronti delle esigenze del settore Hi-Tech ma anche innovativo rispetto alle opportunità che la tecnologia offre. Questa azienda si chiama MITSafetrans e negli ultimi anni è diventata un punto di riferimento a livello nazionale ed europeo, con un network capillare ed un fatturato che supera i 60 milioni di euro annui e una grande novità che promette di cambiare ulteriormente il settore: l’app MITGO!

“Il nostro è un settore che richiede un enorme bagaglio di competenze e un continuo scambio di informazioni tra noi, i nostri autisti/tecnici, i clienti ed i loro destinatari con cui collaboriamo”, spiega Marco Crenna, Amministratore Delegato di MITSafetrans. “Quelle di cui ci occupiamo quotidianamente sono tutti servizi complessi che richiedono uno scambio dati molto importante, fondamentale per la messa in opera dell’equipment. Per questo abbiamo pensato a uno strumento che accorciasse la catena di scambio delle informazioni e ci garantisse di controllare e tutelare le informazioni stesse in tempo reale e con la massima trasparenza. In nostro soccorso sono arrivati tutti gli strumenti che ci sono offerti dalla digitalizzazione dei processi, strada che abbiamo intrapreso già da molti anni ormai”.

Per attività complesse e diverse per ogni equipment, come il posizionamento, l’installazione e l’utilizzo di impianti supertecnologici, è necessario fornire un valido supporto, sia ai tecnici che ai destinatari del macchinario. Con MITSafetrans migliaia di ospedali, metro, stazioni, ministeri, università, palestre, farmacie e centri commerciali ricevono un servizio end-to-end cucito in maniera sartoriale sulle proprie necessità e che valorizza il prodotto stesso fornendo un’esperienza completamente integrata con il cliente.

“MITGO! non fa altro che arricchire questa esperienza, settando un nuovo standard in un mercato che si evolve a grande velocità. Grazie a questa app possiamo in tempo reale garantire tracciabilità pre e post servizio come le foto di pre e fine installazione (e-Foto), check list e report tecnici anche customizzati (e-Report) documentazione finale (e-POD),

allertare preventivamente un ritardo su una consegna tassativa (e-TAX) supportare i tecnici/montatori nei vari complessi passaggi che ogni Equipment Tecnologico necessita nel massimo rispetto di tutti i protocolli (e-Install), il tutto disponibile in real time via web non solo negli uffici dei nostri clienti, ma anche per il loro personale viaggiante, direttamente sui loro smartphone (Tecnici, Capi Area, ecc)”.

In sintesi, forniamo: documentazione, foto, reportistica digitalizzata con cui il cliente decide direttamente quando interagire e con chi scambiare le informazioni, e tutto questo a un costo già incluso nel nostro servizio di consegna”, racconta il manager. “L’interazione tra MITSafetrans e cliente diventa, così, un processo confidenziale, agile e dinamico, fatto di feedback e cura maniacale del servizio. Da non dimenticare, poi, l’impegno di MITSafetrans verso una società sostenibile ed un business responsabile: con la tecnologia digitale il carbon footprint diminuisce sensibilmente, così come l’utilizzo della carta che, grazie all’impiego dei vari device viene praticamente azzerato”.

Dal 2024, dunque, tutti i clienti MITSafetrans avranno a disposizione MITGO! un portale digitale dedicato e customizzato, in grado di ottimizzare i tempi e facilitare il lavoro dei professionisti. Un tassello che non fa che arricchire un puzzle reputazionale tra i più solidi del mercato, un quadro che MITSafetrans ha dipinto con dedizione e anticipando il futuro, pensando al benessere dell’ambiente, dei dipendenti e dei suoi clienti. “Da sette anni siamo parte del Gruppo DHL Supply Chain e concorriamo ad arricchirne il Portafoglio Servizi; la lungimiranza del gruppo si riflette nel dare autonomia di business e di brand a MITSafetrans per permettere una continua innovazione e sviluppo nel mercato Technical Courier. “Il mondo MITSafetrans si regge su un sistema fatto non solo di competenze tecniche”, conclude Crenna, “ma anche di empatia e comunicazione, di problem solving e spiccate capacità relazionali, tutte soft skills che completano il prodotto dei nostri Clienti, offrendo un servizio unico nel suo genere. Tutto questo è testimoniato dalla reputazione che ci precede e che ci ha portato ai vertici di un mercato molto competitivo e sempre in forte cambiamento diventando un Benchmark anche a livello Europeo. Questo, in quanto italiani, ci rende fieri”.

