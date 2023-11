Mittino Onoranze Funebri, Stefano Mittino: “Fondamentale offrire ai famigliari dei defunti un servizio dall’alto valore aggiunto nel momento più difficile della loro vita”

Novembre 23, 2023

(Adnkronos) – Il fondatore dell’agenzia funebre di Novara racconta l’importanza del ruolo di chi lavora in un settore dove la delicatezza e la comprensione stanno alla base dell’attività

Novara, 23 novembre 2023. Il settore funerario è complesso e in grande trasformazione, un cambiamento che va al passo coi tempi e le esigenze sempre più particolari da parte dei famigliari dei defunti, verso i quali gli operatori del settore vanno incontro nel momento più difficile della loro vita. Non solo, dunque, supporto pratico e burocratico, ma anche empatia e comprensione del dolore. “È di fondamentale importanza offrire qualcosa in più alle famiglie: ascolto, empatia, sincera vicinanza. Questa esperienza può essere realmente messa in campo solo se si è stati colpiti personalmente da un lutto, ecco perché il nostro approccio parte dalla massima sensibilità”, racconta Stefano Mittino, fondatore a Novara di Mittino Onoranze Funebri. Nata nel 1996, l’attività di Mittino ha saputo conquistare la fiducia della clientela grazie alla qualità del servizio offerto, sempre attento ai cambiamenti del settore, alle novità, alle richieste delle famiglie. Risolvere le problematiche tempestivamente senza caricare di ulteriori pesi coloro i quali vivono il lutto: è questo lo scopo principale di Stefano Mittino. Il titolare dell’agenzia funebre di Novara ha costruito nel corso del tempo una struttura capace di disporre di tutte le specifiche in ambito funereo: dai cofani alle composizioni floreali, passando per la realizzazione di monumenti funerari e i trasporti con auto di proprietà. Una conoscenza approfondita del settore acquisita in circa tre decenni di servizi realizzati, che ha permesso a Mittino Onoranze Funebri di lavorare sia in campo nazionale che internazionale. “Abbiamo contatti con le autorità civili e sanitarie, lavorando in collaborazione con colleghi all’estero per la gestione del rimpatrio delle salme tra le 24 e le 48 ore, rispondendo così ai dettami religiosi di numerose confessioni, tra le quali quella musulmana”, ricorda Mittino. “Un’attenzione alle esigenze multiculturali, rispettando le diverse pratiche, sia religiose che laiche”. Tra i cambiamenti nel settore avvenuti negli ultimi anni, la crescita delle richieste di cremazione: per questo, Mittino Onoranze Funebri supporta i famigliari del defunto proponendo una vasta gamma di urne funerarie, non solo in legno, ma anche in metallo e porcellana personalizzata. “La dispersione delle ceneri è consentita su tutto il territorio nazionale, e a Novara è stato creato presso il cimitero un giardino della memoria dove le ceneri possono essere disperse”, ricorda il titolare dell’agenzia, che si distingue anche per suoi servizi dedicati agli animali da compagnia. “Riconosciamo l’importanza degli animali all’interno delle famiglie e la sofferenza che si prova quando non ci sono più”, spiega il responsabile. Per questo motivo, Mittino Onoranze Funebri adotta un approccio diverso, trattando gli animali con rispetto e cura con interventi 24 ore su 24. Il trasporto degli animali avviene in appositi furgoni in acciaio inossidabile, mentre vengono offerte anche urne funerarie personalizzate per cani e gatti, comprese quelle con le impronte degli animali. Un’attività completa quella di Mittino Onoranze Funebri, che fa della gestione del lutto in tutte le sue forme la chiave vincente per offrire ai famigliari del defunto assistenza e comprensione sotto tutti i punti di vista.

