MMA autoservizi di Alessio Campoli: esempio di azienda italiana in continua crescita

Luglio 25, 2022

(Adnkronos) – Roma, 25/07/2022 – La MMA autoservizi è un’azienda con sede a Roma che si occupa di noleggio pullman e minibus i cui servizi variano dai transfer porto, aeroporto e stazioni FS alle gite, dai viaggi organizzati per feste ed eventi fino al noleggio navetta con autista privato. L’idea innovativa nasce e prende forma nel 2014 ad opera di Alessio Campoli, attuale CEOdella società. Il modello in principio ideato si trasforma presto in un sistema all’avanguardia capace di mutare una semplice attività di servizi orientati alla customer satisfaction in un vero e proprio punto di riferimento locale di altissima professionalità.

L’azienda di autoservizi è un high services quality progettato per rispondere prontamente alle richieste di affitto pullman, autobus e minibus a Roma e dintorni. Una flotta classe euro 6 di veicoli da 19 fino a 64 posti dotati di comodissimi sedili reclinabili, di toilette a bordo e di ampi scompartimenti per i bagagli. Un target di mercato ben definito: leisure, eventi Meeting, Incentive, Conference and Exhibition (M.I.C.E.) ed executive transportation per viaggi privati e fiere. Uno staff scrupolosamente selezionato per un servizio ottimizzato costruito al fine di offrire alla clientela non solo mezzi speciali ed adatti ad ogni esigenza, ma anche sicurezza, pulizia, cordialità e disponibilità.

Alessio Campoli, CEO di MMA Autoservizi, ha affermato di aver gettato le basi di quello che sarebbe diventato un esempio di mera storia imprenditoriale italiana di successo nella sala da pranzo dei genitori. Dopo essersi dimesso da un’importante società, ha scelto di mettere in gioco le sue competenze di manager assumendosi in prima persona il rischio d’impresa. Quattro bus usati acquistati a mezzo cambiali, nottate alla guida per dare il cambio agli autisti stanchi, tanti sacrifici ed una solida determinazione quasi ai limiti della disperazione pur di dare finalmente vita al proprio sogno.

Un’ideazione progettuale nitida e costruttiva, una scelta strategicamente lungimirante ed una fermezza d’intenti sviluppatasi grazie al supporto speciale di persone comuni. Tutto ciò ha portato ad istituire quella che oggi può essere definita come una business experiencevincente e di spessore.

LaMMA Autoservizi di Alessio Campoli ha scelto di utilizzare mezzi di trasporto di ultimissima generazione, autisti altamente qualificati ed un ufficio operativo multilingue capace di interagire in inglese, francese, spagnolo ed arabo con una reperibilità continua 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per puntare ad una fedeltà al marchio in grado di rispettare la concorrenza in modo coerente e lineare.

L’idea di fidelizzazione attenta alla soddisfazione del cliente e la progettazione di obiettivi strategici a lungo termine si traducono in risultati indirizzati ad una crescita esponenziale i cui effetti sono stati evidenziati dalla classifica Statista de “Il Sole 24 Ore” laddove la società romana viene catalogata come una delle 400 aziende italiane con il più rapido sviluppoeconomico in termini di fatturato nei trienni 2015-2018 e 2016-2019. Un progresso, questo, destinato a non fermarsi e ad evolversi ulteriormente per suscitare ancora le preziose attenzioni dei tassi generali di crescita media annuale.

L’azienda MMA di noleggio pullman a Roma non è solo una società di autoservizi che sceglie di porre attenzione ai dettagli, ma è una storia quotidiana di condivisione sostenibile dove gli asset narrativi di fondo si evolvono in prezioso valore economico aggiunto capace di trasformarsi in un autentico impatto relazionale coi customers. Servizi navetta, spostamenti per meeting aziendali e gite per gruppi turistici diventano un modo per edificare network relazionali. Visuali perfette e massimo comfort come espressione palese di uno story telling aziendale volto a suscitare emozioni nel cuore del cliente per fare di un’azienda italiana in continua crescita un vero esempio di branding imprenditoriale.

Contatti:

operativo@mma-autoservizi.it

amministrazione@mma-autoservizi.it

(+39) 06 94518000