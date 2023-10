Moda, accreditati due nuovi corsi triennali ad Accademia del Lusso Roma

Ottobre 5, 2023

(Adnkronos) – Roma, 5 ottobre 2023. Roma è sempre più al centro della moda italiana. Protagonista, solo dieci giorni fa, della quinta edizione di Fashion & Talents, la sfilata che ogni anno a Piazza di Spagna mette in luce gli stilisti del futuro, Accademia del Lusso ha incassato un nuovo successo: il ministero dell’Università e della Ricerca, infatti, ha autorizzato l’attivazione, a partire dall’anno accademico 2023/2024, dei corsi di Fashion Design e di Fashion Styling & Communication nella sede di Roma. Si tratta di due corsi, full time e in presenza, che prevedono 180 crediti formativi e rilasciano il titolo di diploma accademico di primo livello, equipollente al titolo di laurea triennale di primo livello.

“Siamo davvero entusiasti”, commenta la direttrice di Accademia del Lusso – Roma, Laura Gramigna. “Abbiamo già molta richiesta per poter accedere ai due corsi, che saranno erogati nel prestigioso Luxury Lab di Via Matera 18. D’altra parte, attendevamo con ansia questo accreditamento, che rappresenta un valore aggiunto perché rafforza la nostra offerta formativa sul territorio e dà la possibilità a chi voglia iscriversi di restare nella Capitale”.

Il corso di Fashion Design permette agli studenti di acquisire competenze complete nelle aree creative del settore moda. Obiettivo principale del corso è fornire tutti gli strumenti tecnici e operativi necessari per armonizzare l’originalità creativa con le esigenze del mercato: uno skill-set essenziale per entrare da professionisti nel fashion system. Il programma del corso comprende lo studio approfondito dell’evoluzione culturale e sociale della moda dal punto di vista storico e contemporaneo, l’analisi completa della filiera produttiva, l’attuazione dei principali metodi di ricerca tendenze. Inoltre, attraverso i laboratori pratici, gli allievi sviluppano abilità essenziali nell’ambito del design, del disegno, del modellismo moda, del cucito e dello sviluppo prodotto.

Il corso di Fashion Styling & Communication forma un profilo specializzato in strategie visive e comunicazione per la moda, in grado di interpretare e veicolare l’identità di brand. In particolare, il corso fornisce gli strumenti necessari per pianificare attività redazionali, pubblicitarie, di ufficio stampa e pubbliche relazioni finalizzate alla promozione della marca sia sui canali tradizionali, sia online su social media e digital magazine. Il corso, inoltre, tratta i temi più strettamente legati allo styling, come la ricerca e analisi delle tendenze, la costruzione dell’immagine perfetta, la creazione di storie visive, l’elaborazione di mood in linea con i valori e con l’estetica del brand per shooting fotografici, fashion show, iniziative promozionali ed eventi.

Il programma dei corsi comprende lezioni in aula con didattica frontale, visite esterne a musei e showroom, analisi dei luoghi della moda e del lusso, seminari di approfondimento con esponenti dell’interior for fashion & luxury system, “work week” e workshop. I corsi sono tenuti da docenti esperti di alta formazione che, oltre a insegnare, lavorano nel settore dell’Interior design e del luxury. Questo consente agli studenti di stabilire un filo diretto con il mondo dell’impresa fin dall’ inizio dell’esperienza formativa. La preparazione degli studenti è verificata attraverso test di valutazione periodici. Al termine dei corsi ogni studente dovrà sostenere un esame finale con presentazione della tesi davanti a una commissione d’esame di Accademia del Lusso.

“Questi due corsi – spiega il Ceo di Accademia del Lusso, Pietro Luigi Polidori – fanno già parte della nostra offerta formativa dall’anno accademico 2020/2021 nella sede di Milano. Avere la possibilità di proporli anche a Roma ci riempie di orgoglio e di responsabilità. Ma non ci fermeremo qui: abbiamo all’orizzonte nuovi importanti progetti”.

About:

Accademia del Lusso nasce nel 2005 in via Montenapoleone, a Milano, come Scuola esclusiva per giovani talenti che intendono intraprendere la loro carriera nel comparto della moda e del lusso in Italia e all’estero. Ha la sua sede di rappresentanza in Via Montenapoleone 5, a Milano, nel cuore del quadrilatero della moda, luogo simbolo del Fashion in Italia. Sempre a Milano, in Via Chioggia, il Luxury Lab è divenuto la sede attiva di laboratori, seminari e altre attività teorico-pratiche indirizzate agli studenti. Nella Capitale, Accademia del Lusso oltre alla storica sede in Via Matera 18, ha inaugurato una nuova scuola in Piazza di Spagna 9, dove gli studenti hanno l’opportunità di conoscere la grande tradizione sartoriale italiana.