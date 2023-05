Models Italian Academy: nelle agenzie non solo formazione ma anche concrete prospettive per il futuro

Maggio 23, 2023

(Alba, 23 maggio 2023) – Le agenzie devono offrire una formazione personalizzata, diversa per ogni ragazza e un manager che introduca nel mondo della moda e segua la carriera della modella. Per non creare false illusioni

Alba, 23 maggio 2023 – Sfilate, foto per riviste e cataloghi di moda, o per pubblicità online e per carta stampata. Sono numerose le opportunità di lavoro per chi decide di intraprendere la carriera di modella anche se non sempre si tratta di un percorso semplice e breve; oltre ai necessari requisiti fisici occorrono caratteristiche come il portamento, il bon ton, la capacità di posare davanti alla macchina fotografica la cura del look e del make up. Tutte competenze che si possono acquisire con appositi corsi di formazione ma bisogna fare attenzione a rivolgersi alle agenzie giuste. “C’è una vasta offerta di corsi di formazione per modelle – osserva Paolo Ferrante della Models Italian Academy di Corneliano d’Alba, in provincia di Cuneo – ma molte agenzie offrono corsi collettivi uguali per tutte. E’ bene, invece, scegliere strutture che organizzano un percorso di formazione personalizzato, a seconda delle singole esigenze. Per esempio se una ragazza ha bisogno di imparare a stare davanti ad un obiettivo le si può proporre un modulo con lezioni specifiche; se, invece, ha già un buon portamento si può evitare di insegnarglielo e puntare su altre materie”.

Un altro aspetto problematico nella carriera di una modella è quello di trovare dei contatti, una volta terminata la formazione. “E’ vero – conferma Paolo Ferrante – esistono diverse scuole che abbandonano le modelle al loro destino dopo i corsi di formazione. Noi abbiamo pensato, invece, di affiancare a ciascuna ragazza un manager che si occupa della sua promozione, della comunicazione, oltre a trovarle occasioni di lavoro. Questo è il nostro valore aggiunto e questo è anche il motivo per il quale noi facciamo una seria selezione iniziale delle ragazze in modo che abbiano poi la possibilità di avere successo nel campo della moda e delle passerelle. Non bisogna creare illusioni impossibili in queste giovani, giocando con i loro desideri ma offrire una consulenza seria e professionale ”.

Per informazioni si può consultare la pagina Facebook https://www.facebook.com/modelsitalianacademy2016/

CONTATTI: https://www.facebook.com/modelsitalianacademy2016/