19 Giugno 2024

Moët & Chandon e Yannick Alléno uniscono le forze per creare un pop-up unico, ideato da Charles de Vilmorin, che per un’estate a Parigi coltiva creatività, gastronomia e’savoir-fête’

PARIGI, 19 giugno 2024 /PRNewswire/ — Moët & Chandon, in collaborazione con lo chef Yannick Alléno, è lieta di aprire le porte a una celebrazione effimera della cultura, della moda e della convivialità francesi: Moët in Paris by Allénos. Il ristorante, bar e spazio eventi nel cuore della città promette serate per tutta la stagione, ricche di raffinate esperienze culinarie allestite con arredi assolutamente originali, il tutto condito con un pizzico del caratteristico stile parigino.

Durante l’estate la capitale francese richiama moltissimi visitatori dal tutto il mondo e quindi Moët & Chandon offre, sia ai parigini che ai turisti, un luogo di ritrovo elegante, fantasioso e allegro in cui ogni momento è quello giusto per festeggiare, che si tratti di ritrovare vecchie conoscenze o di stringere nuove amicizie.

La cucina è diretta dallo chef stellato Michelin, nonché ambasciatore di lungo corso di Moët & Chandon, Yannick Alléno; lo storico maestro di cantina Moët & Chandon Benoît Gouez presiede alle frizzanti libagioni, mentre il fantastico arredamento è imbevuto della sensibilità dello stilista e illustratore Charles de Vilmorin. Oltre a questo savoir-vivre francese, il menù propone anche il savoir-fête d’oltralpe, cioè l’arte di festeggiare come si deve: Happy hour con champagne, degustazioni, musica con DJ, presenza a sorpresa di celebrità e concerti dal vivo.

“Moët in Paris by Allénos coniuga la grandiosità del nostro patrimonio gastronomico con lo spirito dinamico che caratterizza la Parigi moderna”, spiega Yannick Alléno. “È un luogo dove ogni bicchiere di Moët & Chandon non è solo un brindisi, ma anche una celebrazione dell’artigianalità, della comunità e della gioia condivisa che solo un’eleganza senza tempo come questa è in grado di ispirare. Non ci limitiamo a creare pasti; stiamo creando ricordi intrecciati nel cuore della città, tutti effervescenti e indimenticabili come questo champagne.

In qualità di forza creativa della moda d’oltralpe, con il suo mondo di colori vibranti e di fiori incantevoli Charles de Vilmorin crea un’ambientazione altrettanto indimenticabile e rende un omaggio quasi impalpabile alla natura, senza cui la Maison non potrebbe esistere. Volti estatici emergono dai murales sulle pareti, mentre la luce astratta gioca attraverso le finestre; lo spazio è una bolla divertente e creativa che avvolge e innalza immediatamente il livello di piacere dei visitatori in termini di momento attuale e di connessione con gli altri.

