Molfetta (BA), polo d’eccellenza nel pet food: la sfida vinta da Morando al Sud.

21 Marzo 2025

– Bari, 21 Marzo 2025. Morando Petfood, storica azienda piemontese specializzata nell’alimentazione per animali, vanta 70 anni di esperienza nel settore. Fondata grazie alla visione imprenditoriale di Enrico Morando, è stata la prima in Italia ad ottenere l’autorizzazione per la produzione di alimenti industriali per cani e gatti. Con questo traguardo, l’azienda ha aperto la strada ad un mercato fino ad allora inesplorato nel Paese, contribuendo a definirne gli standard e lo sviluppo.

Nel solco di questa tradizione di innovazione e crescita, i Sig.ri Giovanni e Walter Morando, coadiuvati dalla terza generazione, rappresentata da Franco Morando e Laura Morando, ha continuato ad investire nel futuro dell’azienda, puntando su tecnologie avanzate e strategie di espansione. Ne è esempio concreto lo stabilimento di Molfetta, che rappresenta un polo produttivo strategico per il Sud Italia. Situato in un’area logisticamente favorevole, questo impianto ha permesso a Morando di rafforzare la propria presenza nel mercato e di rispondere con maggiore efficienza alle esigenze della distribuzione, visto anche il forte presidio commerciale al Sud Italia, nei Paesi Balcani e in Grecia dell’Azienda.

Oggi, lo stabilimento di Molfetta è divenuto un centro d’eccellenza per il pet food. Con una capacità produttiva che supera i 200 milioni di lattine all’anno, l’impianto è oggi uno dei più avanzati del settore.

La famiglia Morando ha guidato un importante piano di investimenti che supera i 12 milioni di euro, con l’obiettivo di ampliare lo stabilimento e potenziare l’intera infrastruttura produttiva. Uno degli interventi più significativi è stata l’implementazione di un magazzino completamente automatizzato e robotizzato, che consente di raggiungere oltre 15.000 posti pallet; tale investimento garantisce una più efficiente gestione nello stoccaggio e movimentazione dei prodotti finiti e degli imballi per la produzione.

Negli ultimi anni, l’espansione delle linee di produzione ha portato inoltre all’attivazione di una seconda linea dedicata alle vaschette, mentre una nuova linea per le buste, segmento driver di crescita in particolare del mercato umido gatto, è prevista in funzione nel medio periodo.

Il passaggio generazionale è un elemento centrale nella continuità di Morando. I fratelli Walter e Giovanni Morando, figli del fondatore Enrico, guidano oggi l’azienda trasferendo quotidianamente il know-how acquisito a Laura e Franco Morando, rappresentanti della terza generazione, in un percorso di crescita condiviso che unisce esperienza, tradizione ed innovazione.

L’eredità di Enrico Morando si riflette nelle scelte aziendali, garantendo una continuità che abbraccia sia il passato che il futuro. Franco Morando e Laura Morando quotidianamente garantiscono il loro contributo manageriale per consolidare la posizione dell’azienda come leader nel settore del pet food, sia in Italia che all’estero.

L’attenzione alla sostenibilità è uno dei pilastri della strategia di crescita di Laura e Franco Morando, esponenti della terza generazione della famiglia Morando. Lo stabilimento di Molfetta dispone di avanzati sistemi di recupero idrico, che consentono di riciclare tra l’80% e il 90% dei reflui industriali. Inoltre, grazie all’utilizzo di un impianto di cogenerazione, è possibile ridurre l’impatto ambientale e ottimizzare il consumo energetico.

Questi investimenti non solo migliorano la sostenibilità della produzione, ma rispondono anche alla crescente richiesta di prodotti eco-friendly da parte dei consumatori.

Uno degli elementi distintivi della gestione dei Morando è l’attenzione al capitale umano. Lo stabilimento di Molfetta registra un turnover estremamente basso, con un tasso di ricambio annuo inferiore al 5%, segnale di un forte senso di appartenenza dei dipendenti all’azienda.

La formazione continua e l’adozione di tecnologie all’avanguardia garantiscono uno sviluppo professionale costante, assicurando alle personali competenze sempre aggiornate per affrontare le nuove sfide del settore.

Con il contributo di Laura e Franco Morando, l’azienda sta puntando non solo sulla crescita nel mercato italiano, ma anche sull’internazionalizzazione. Pur mantenendo la produzione interamente in Italia per garantire l’eccellenza del Made in Italy, Morando sta espandendo la propria presenza nei mercati esteri con un’offerta sempre più ampia e variegata per tipologia di prodotti e Marchi disponibili.

L’innovazione resta un pilastro fondamentale della strategia aziendale. La ricerca continua porta allo sviluppo di nuove soluzioni nutrizionali per cani e gatti, rispondendo alle esigenze dei consumatori più attenti alla qualità e al benessere degli animali.

La famiglia Morando ha guidato la trasformazione dello stabilimento di Molfetta in un modello di successo per il Sud Italia. Grazie a investimenti mirati, tecnologie avanzate e sostenibilità, Morando si conferma un punto di riferimento nel settore del pet food.

Con Laura e Franco Morando impegnati a garantire continuità e una strategia orientata all’innovazione e all’espansione internazionale, Morando Pet Food è pronta a rafforzare la propria leadership sia nel mercato italiano che in quello globale.

Per maggiori informazioni

Morando Pet Food

Sito web: https://www.morando.it/