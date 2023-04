Mollificio Scassa, Brescia: ”Produzione da disegno e da campione di qualunque tipo di molle e particolari piegati in filo metallico”

Aprile 20, 2023

(Brescia, 20/04/2023) – Soluzioni performanti per le applicazioni che necessitano di elementi elastici di estrema precisione ed affidabilità negli ambiti della meccanica, sicurezza, automotive, idraulica e medicale

Brescia, 20/04/2023 – Molle a compressione, fra le quali le peculiari molle antigrovigliamento, molle a torsione, molle a trazione e particolari sagomati in filo ed anelli, sono tra i componenti di precisione indispensabili in molteplici settori produttivi, rappresentando la soluzione ottimale per applicazioni che necessitano di elementi elastici di estrema precisione ed affidabilità come accade negli ambiti della meccanica, sicurezza, automotive, idraulica e biomedicale.

Esperienza, impegno e professionalità contraddistinguono il Mollificio Scassa di Brescia: una realtà che vanta una storia di oltre cinquant’anni avviata nel lontano 1970 da Oscar Scassa e portata al successo dal figlio Mauro e dal suo staff. L’impiego di materie prime di qualità ed un costante investimento in macchinari tecnologicamente avanzati, in risorse umane e nella ricerca, ne fanno un’azienda solida e allo stesso tempo dinamica, la cui mission è focalizzare l’attenzione non solo verso la produzione, ma in primis verso il cliente.

“La chiave per le aziende, soprattutto le PMI che vogliono vincere le sfide del mercato, è quella di riuscire ad offrire prodotti e servizi sempre più personalizzati, raggiungendo l’eccellenza in termini di customer satisfaction”, spiega Mauro Scassa titolare dell’omonimo molliccio bresciano. “Il processo di modifica o customizzazione di un elemento elastico coinvolge diverse funzioni aziendali e richiede la massima precisione e velocità per assicurare livelli qualitativi adeguati, talvolta lavorando in stretta collaborazione con lo stesso cliente. Grazie al vasto background nel settore siamo oggi in grado di gestire le richieste per la realizzazione di qualsiasi tipo di molla e particolari sagomati, garantendo elevate performance di produzione con un notevole risparmio sia sui tempi che sui costi. Oltre alla consulenza scrupolosa in fase progettuale, la capacità di risolvere ogni eventuale problematica in fase produttiva, costituiscono un valore aggiunto che si traduce in processi flessibili e in tempistiche rapide e puntuali. Caratteristiche che sul mercato attuale sono sempre più apprezzate consentendoci di ottenere un notevole margine competitivo sulle grosse aziende”.

Il Mollificio Scassa effettua la produzione da disegno e da campione di tutti i tipi di molle ad avvolgimento destro o sinistro con filo a sezione tonda, a compressione, a trazione, a torsione, coniche, anelli e particolari sagomati in filo e nastro realizzati con fili di acciaio al carbonio, di acciaio inox, prezincati e di ottone, con diametri variabili da 0,15 a 5,0 mm. Un parco macchine d’eccellenza affidato ad operatori qualificati, consente all’impresa lombarda di produrre circa 240 milioni di pezzi all’anno, numero raddoppiato nell’ultimo decennio così come il fatturato.

“La costante attenzione verso la scelta di materie prime di qualità, la competenza tecnica con cui ogni progetto viene esaminato e realizzato, il monitoraggio del prodotto tramite strumenti di misurazione e controllo numerico durante la fase produttiva, il collaudo finale: tutto questo ci ha portato al raggiungimento di elevati standard qualitativi, conformi ai requisiti della norma ISO 9001:2015, in grado di soddisfare ogni esigenza del cliente”, ribadisce Mauro Scassa. “L’azienda è partner specializzato con cui condividere ogni step della commessa, dallo studio del concept alla produzione, fino alla consegna. Un interlocutore competente e presente, capace soprattutto di ascoltare, individuare sempre la soluzione più opportuna e risolvere le problematiche che possono emergere in corso d’opera. La nostra attività è un processo complesso che richiede un team di tecnici specializzati, un’organizzazione flessibile ed una coordinazione impeccabile; una combinazione di fattori costruita per un unico obiettivo: il successo della commessa e la soddisfazione del cliente”.

