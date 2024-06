Mollificio Scassa, Brescia: “Progettazione, produzione e personalizzazione di molle industriali di estrema precisione”

11 Giugno 2024

(Adnkronos) – Elementi elastici e particolari sagomati di alta qualità, prestazioni affidabili e durature per ogni esigenza si settore

Brescia, 11 giugno 2024. Progettare e produrre molle industriali e particolari sagomati di alta qualità è un’attività che richiede competenza tecnica, precisione e attenzione ai dettagli. Il Mollificio Scassa di Brescia, presente sul mercato dal 1970, è un’azienda storica che si è affermata nel settore grazie alla sua capacità di realizzare elementi elastici di estrema precisione su disegno e su campione per tutte le applicazioni industriali, garantendo la massima attenzione in ogni fase del processo produttivo.

“I settori di applicazione delle molle industriali sono molteplici e diversificati, spaziando dall’industria meccanica all’automotive, dal medicale all’idraulica, dall’automazione alla sicurezza. Grazie alla vasta esperienza e competenza maturata in cinquant’anni di attività, oggi siamo in grado di soddisfare le esigenze più specifiche di ciascun cliente, offrendo soluzioni su misura e prestazioni affidabili”, afferma Mauro Scassa titolare dell’omonimo mollificio bresciano. “La qualità del prodotto è, da sempre, al centro della filosofia aziendale: ogni nostra molla è realizzata con materiali selezionati e certificati e sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire prestazioni affidabili e durature nel tempo. Il nostro sistema produttivo è ben collaudato e segue un’evoluzione costante: basato sull’esperienza paterna e sull’uso di macchinari a funzionamento meccanico, fino all’introduzione delle nuove tecnologie e del controllo numerico che hanno permesso un notevole salto in avanti sul piano della gamma produttiva e della precisione. Attualmente – prosegue – ci avvaliamo di una programmazione che consente il controllo globale del ciclo produttivo, attraverso strumentazioni elettroniche di precisione che assicurano la verifica sia in fase di realizzazione sia a prodotto finito”.

Grazie ad un team altamente qualificato e all’introduzione di tecnologie all’avanguardia, il Mollificio Scassa è in grado di realizzare molle industriali che soddisfano ogni tipo di esigenza: molle ad avvolgimento destro o sinistro, molle antigrovigliamento, molle a compressione, molle coniche, molle a trazione, molle a torsione, micromolle, anelli e particolari sagomati in filo e nastro realizzati con fili di acciaio al carbonio, di acciaio inox, prezincati e di ottone, con diametri variabili da 0,15 a 5,0 mm, garantendo i più elevati standard di qualità e precisione previsti dalla norma ISO 9001:2015.

Oltre alla produzione, l’azienda offre un servizio di consulenza e supporto tecnico, collaborando attivamente con i propri clienti per comprendere le loro esigenze e rispondere ad ogni loro aspettativa. Questo approccio orientato al problem solving, unito alla capacità di offrire soluzioni progettuali personalizzate, ha contribuito a creare relazioni solide e durature con una vasta clientela, consolidando la reputazione dell’azienda a livello nazionale quale partner affidabile, dinamico e competente.

