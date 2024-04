Mondo Bimbo Boutique, l’importanza della qualità nell’abbigliamento per bambini

16 Aprile 2024

(Adnkronos) – Il negozio di Lago Patria, in provincia di Napoli, è gestito da Eleonora Quartucci e Arianna Vriale, mamme che hanno trasformato l’attenzione per i loro bambini in missione professionale

Lago Patria (Na) 16 aprile 2024.Quando si tratta della moda per i più piccoli, e dei vestiti da far loro indossare fin dai primi giorni dopo la nascita, la sicurezza e il comfort sono sempre al primo posto nella scelta dei genitori. Nulla incarna questo principio meglio dell’abbigliamento a diretto contatto con la pelle dei bambini: ecco perché la qualità dei tessuti diventa cruciale per garantire che i capi d’abbigliamento siano privi di allergeni e non causino irritazioni, ma che siano al contempo pratici e pronti all’uso, sia nella quotidianità che per le cerimonie. Eleonora Quartucci e Arianna Vriale, titolari di Mondo Bimbo Boutique, negozio di abbigliamento per bambini — dai neonati ai 16 anni — hanno fatto della qualità il loro mantra. Entrambe madri, ciascuna con due bambini, hanno trasformato la loro esperienza personale in una missione professionale per fornire ai genitori il meglio presente sul mercato. “Avendo vissuto in prima persona l’esperienza della maternità, abbiamo testato direttamente i marchi che proponiamo ai nostri clienti”, spiegano le due socie. Situato a Lago Patria, nel comune di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, Mondo Bimbo Boutique è diventato il rifugio ideale per le famiglie desiderose di garantire ai loro bambini indumenti di alta qualità, sia nell’utilizzo giornaliero che nelle occasioni speciali. La boutique è molto più di un semplice negozio di abbigliamento, diventando nell’area di Lago Patria il punto di riferimento per questa tipologia di capi. “Abbiamo deciso fin dall’inizio di coinvolgere la nostra audience su Instagram, proponendo marchi italiani e internazionali, outfit pensati per soddisfare le esigenze dei genitori e, soprattutto, dei bambini”, spiegano. Grazie a questa strategia di comunicazione attiva sui social media e all’uso di piattaforme come WhatsApp Business, Mondo Bimbo Boutique ha conquistato una clientela non solo locale, ma nazionale, organizzando spedizioni in tutto il Paese. L’amicizia tra le due titolari e la passione condivisa per la moda bambino, fondata sulle loro esperienze come madri, ha dato vita a un’attività dall’alto valore aggiunto. Infatti, Eleonora e Arianna non si limitano a vendere abiti, ma offrono consigli esperti e personalizzati ai genitori, aiutandoli a navigare nel vasto mondo dell’abbigliamento per bambini e a trovare i capi perfetti per ogni occasione. In un ambito in cui la qualità è essenziale e la sicurezza dei bambini letteralmente sacra, diventa di fondamentale importanza puntare sulla qualità degli indumenti scelti. “Cerchiamo di guidare i genitori nella scelta degli indumenti che offrono maggiore comfort, sicurezza e stile”, aggiungo le due titolari. “Senza dimenticare la moda per i più grandi fino ai 16 anni, età particolare nella quale gli adolescenti acquisiscono sempre più consapevolezza di sé, desiderosi di decidere in autonomia l’outfit adatto alle loro esigenze”.

