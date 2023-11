Monia Pozzati e Susanna Fergnani, Le Mariage #fidatieamore: il Bestseller su come trovare il perfetto abito da matrimonio

Novembre 21, 2023

(Adnkronos) – Milano, 21.11.2023 – Quando ci si sposa tutto deve essere perfettamente pianificato: le partecipazioni, la ricerca della location, la scelta delle damigelle, il menù del ricevimento e ovviamente il tanto desiderato abito da sposa. Purtroppo, trovare il capo dei propri sogni non è affatto facile, a meno che non ci si affidi alle persone giuste e non si seguano poche semplici indicazioni.

Per tutti coloro che desiderano trovare l’abito più adatto alle proprie esigenze, esce oggi il libro di Monia Pozzati e Susanna Fergnani “LE MARIAGE #fidatieamore. Scopri Come Trovare L’Abito Perfetto Per Le Tue Nozze E Vivere Emozioni Indimenticabili Senza Stress” (Bruno Editore). Al suo interno, le autrici condividono con i propri lettori strumenti pratici e di reale valore per trovare l’abito da matrimonio capace di coniugarsi al meglio tanto al proprio gusto personale quanto alla propria figura estetica.

“Il nostro libro parla di esperienze vissute nell’ambito lavorativo, racconta le emozioni del nostro quotidiano, parla di persone che incontrano altre persone e instaurano rapporti che durano nel tempo e vivono un percorso indimenticabile: quello della scelta dell’abito per il giorno più importante della propria vita” afferma Monia Pozzati, autrice del libro. “Stimolate dai nostri uffici marketing che si interfacciano direttamente con gli sposi, abbiamo deciso di scrivere questo libro per raccogliere il nostro vissuto e cercare di aiutare tutte quelle persone che si approcciano al mondo del matrimonio ad affrontare questo percorso più consapevoli e meno dubbiosi dei passi corretti da fare per trovare il perfetto abito da sposa e da sposo” aggiunge Susanna Fergnani, co-autrice.

Secondo le autrici, la ricerca dell’abito “perfetto” deve tenere conto di tanti piccoli elementi. Motivo per il quale, senza l’aiuto di personale esperto, è fin troppo facile commettere errori. Il libro è un condensato di tutte quelle informazioni che qualsiasi coppia di sposi vorrebbe sapere e che troppo spesso vengono meno. Questo e molto altro lo rendono un vero e proprio “must” dell’argomento.

“Qualsiasi persona, uomo o donna che sia, in procinto di sposarsi sa bene quanti pensieri, dubbi e perplessità ruotano attorno al tema della scelta dell’abito. Non a caso parliamo del giorno più importante della propria vita, motivo per il quale fare le giuste valutazioni è fondamentale prima di prendere una decisione così importante” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “In casi come questi, vivere l’emozione del matrimonio senza stress può sembrare davvero un miraggio, a meno che non ci si affidi a qualcuno capace di contribuire davvero a rendere questo giorno semplicemente indimenticabile. Qualcuno come Monia Pozzati e Susanna Fergnani che nel proprio libro condividono tutta una serie di informazioni che fanno davvero la differenza per la scelta dell’abito perfetto”.

“Abbiamo deciso di affidarci a Bruno Editore grazie ad una persona di nostra fiducia che si era già affidata ad essa per la pubblicazione del proprio libro” concludono Monia Pozzati e Susanna Fergnani, autrici del libro. “Il team di Giacomo Bruno ci ha supportato con professionalità nel corso di tutto l’iter editoriale, permettendoci di pubblicare questo nostro libro che siamo certe sarà di grande utilità per tante future coppie di sposi provenienti da ogni parte d’Italia”.

Monia Pozzati ha un’esperienza di oltre trent’anni nel campo della cerimonia uomo e donna. È esperta in marketing e gestione aziendale ed è specializzata nella ricerca e nella produzione di nuovi brand da distribuire sul mercato italiano ed estero. Susanna Fergnani è una stilista affermata nel mondo della Bridal Couture. Esperta in creazioni di collezioni sposa, con una pluriennale esperienza in tecnica sartoriale e consulenza d’immagine, è anche store manager e coordinatrice delle Bridal assistant. Sito web: www.lemariage.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 31 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È un pioniere dell’Intelligenza Artificiale e di ChatGPT. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it