Monica Baldassarre: la professionista che ha rivoluzionato il processo tributario

Marzo 15, 2023

(Adnkronos) – Milano, 15 Marzo 2023. In un contesto in cui il processo tributario sta affrontando una fase di grandi cambiamenti, i professionisti del settore sono chiamati a dare il proprio contributo alle aziende e alle istituzioni. Monica Baldassarre è una professionista che ha rivoluzionato il processo tributario. Specializzata in Merger and Acquisition, viene considerata una delle menti più brillanti del processo tributario contemporaneo.

Le principali novità del processo tributario

Per poter comprendere appieno il contributo di Monica Baldassarre è importante ripartire dalla condizione del sistema tributario italiano che sta attraversando un momento di grandi cambiamenti attraverso la legge n.130 del 31 agosto 2022. Fin dal comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze è emerso chiaramente il nobile intento di questa manovra: rendere la giustizia tributaria conforme ai principi del giusto processo, attraverso una complessiva riorganizzazione dell’ordinamento degli organi speciali di giustizia tributaria e l’introduzione di istituti processuali volti non solo a deflazionare il contenzioso esistente ma anche a incentivare l’uniformità dei giudizi in materie analoghe.

Verso un migliore gestione del contenzioso tributario

In generale, bisogna sottolineare come tutte le iniziative contenute nella Legge siano guidate da un evidente sforzo portato avanti dal legislatore per superare quelle criticità che si erano create nel tempo nella gestione del contenzioso tributario. Era soprattutto la mancanza di specializzazione dei giudici a generare differenti problematiche, accanto alle regole che limitavano il diritto di difesa del contribuente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Questo sistema malato portava, in ultima analisi, ad una risoluzione dei contenziosi in via stragiudiziale, ossia fuori dalle mura dei tribunali.

Per provare a porre rimedio a questo tema, a partire dal 16 settembre 2022, secondo quanto stabilito dalla legge 130, sono state messe in atto alcune modifiche, la principale delle quali è la Cessazione delle Commissioni tributarie provinciali e regionali che hanno ceduto il passo alle Corti di giustizia di primo grado e alleCorti di giustizia di secondo grado. All’interno di questi organi sono i magistrati “specializzati” a tempo pieno, reclutati mediante apposite procedure concorsuali ad esprimersi in materia tributaria.

Semplificazione del rapporto fisco-contribuente

Un secondo elemento saliente della riforma mira ad una semplificazione del rapporto fisco – contribuente: in questo senso viene regolamentato lo svolgimento delle udienze da remoto. Queste ultime si possono svolgere a distanza quando tutte le parti costituite lo richiedano secondo tempi e modalità previsti. Naturalmente, in caso contrario si procede con le modalità tradizionali.

Si tratta di uno dei numerosi strumenti che l’Amministrazione finanziaria propone ai cittadini per agevolare il contribuente nella prima fase di accertamento della compliance e prevedere forme di accordo stragiudiziale per ridurre il contenzioso.

Nonostante le premesse abbiano come obiettivo quello di riaffermare un principio di parità tra le parti nel processo tributario, eliminando il tradizionale sbilanciamento a favore delle Autorità, è necessario dotarsi di strumenti, risorse e strutture organizzative che possano mettere a terra una riforma così importante.

Il contributo di Monica Baldassarre

Monica Baldassarre è una professionista iscritta all’Albo dei dottori commercialisti e dei revisori legali nonché tra i tre fondatori dello studio legale e Tributario “STUDIO VI & MB”. La dottoressa si è specializzata in Merger and Acquisition, assistendo imprende ed istituzioni pubbliche e private nelle migliori soluzioni strategiche in base ai bisogni specifici e agli obiettivi prefissati.

Monica Baldassarre, alla luce della sua comprovata esperienza e della fiducia accordata dai suoi clienti, può affiancare chi la sceglie nei processi tributari e nella risoluzione di contenziosi. Si tratta di tematiche delicate per chi viene coinvolto, ma con il supporto di un esperto è possibile superarli in maniera vincente. La conoscenza approfondita delle Leggi fiscali e la familiarità con la loro interpretazione, oltre alla capacità di dialogare con le istituzioni sono solo alcuni degli elementi che rendono Monica Baldassarre un punto di riferimento nel proprio ambito.

In particolare, la pratica dei processi tributari (e quella del processo tributario nel 2017) e la risoluzione dei contenziosi con esito positivo l’hanno portata ad essere considerata un’esperta di questo ambito e un valido supporto per chi deve affrontare questioni di questo genere. La difficoltà del ricorso, il contenzioso con l’Agenzia delle Entrate e le eventuali sentenze dei tribunali vengono gestite con professionalità e competenza.

