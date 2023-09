Settembre 18, 2023

Milano, 18 Settembre 2023. Monica Baldassarre è la migliore esperta legale di riferimento per le frodi carosello. Parliamo di un sistema sofisticato e molto particolare che ha come obiettivo quello di frodare lo stato ed evitare di versare l’Iva producendo una documentazione inesistente.

Monica Baldassarre può fornire utili informazioni e supporto nella tematica delicata e più che mai attuale delle frodi carosello. Parliamo infatti di un tipo di reato che ha come scopo quello di creare un credito Iva indebito nei confronti dello Stato. In questo caso viene sfruttata una legislazione europea che prevede per le operazioni intracomunitarie di importazione ed esportazione di servizi e prodotti l’esenzione dal pagamento dell’Iva.

Come avviene la frode carosello? Facciamo un esempio. La società X cede alla società italiana Y un bene per il valore di mille euro senza però l’Iva per rispettare la norma vigente. La società Y a quel punto vende in modo fittizio il bene a un’impresa Z aggiungendo il 22% di Iva perché l’operazione avviene nel mercato interno. Z dunque dichiarerà allo Stato italiano un credito di Iva per via dell’acquisto che ha effettuato. Anche Y avrà un debito verso l’erario, ma l’importo non è stato mai incassato dunque non verrà mai versato. Proprio per questo motivo nelle frodi carosello spesso le società sono intestate a nullatenenti o prestanomi. Queste società dunque non istituiscono delle scritture contabili e scelgono di non adempire agli obblighi legati alle dichiarazioni fiscali. Spesso le società fantasma non hanno nemmeno una sede oppure vengono messe in liquidazione a pochi mesi dalla nascita.

Y viene definita dunque come una società cartiera perché produce delle fatture inesistenti con l’obiettivo di creare verso il fisco un credito Iva indebito. Nelle frodi carosello maggiormente strutturate troviamo anche una società filtro.

Esperta in frodi carosello, Monica Baldassarre è fra i fondatori di uno studio prestigioso ed è specializzata in diritto fiscale e tributario. Iscritta all’Albo dei dottori commercialisti e dei revisori legali. Da diversi anni opera nel settore con comprovata professionalità ed esperienza, affiancando le imprese e le istituzioni, sia pubbliche che private. Specializzata in Merger and Acquisition, ha la capacità di assistere e di consigliare i clienti per trovare le migliori soluzioni strategiche a seconda delle esigenze e degli obiettivi prefissati. Nel corso del tempo ha acquisito una grande esperienza e migliorato la propria formazione. Proprio per questo oggi possiede tutte le abilità per assistere al meglio le aziende in operazioni delicate come acquisizioni o cessioni di partecipazioni sociali, scissioni, fusioni e operazioni transfrontaliere, realizzando analisi, verifiche e attività di due diligence con lo scopo di individuare in modo accurato le problematiche connesse a una specifica operazione societaria e identificando soluzioni ad-hoc. Per svolgere al meglio la propria attività professionale, Monica Baldassarre si avvale di un ottimo team di collaboratori con una preparazione ed esperienza consolidate, specializzati in differenti aree strategiched’attività d’impresa.

In particolare Monica Baldassarre può fornire un ottimo supporto per comprendere e affrontare il tema delle frodi carosello. Parliamo infatti di una operazione che è riconosciuta come reato e consiste in una serie di azioni volte all’evasione dell’Iva (Imposta sul Valore Aggiunto) attraverso l’uso di società fittizie che vengono denominate in gergo società cartiere poiché producono una documentazione fittizia. La frode carosello è molto diffusa, in particolare in alcuni settori come quelli delle telecomunicazioni, delle autovetture e delle carni, non a caso viene considerata come la frode per eccellenza legata all’IVA. Con gravi ricadute giuridiche e illeciti che vengono considerati di natura sia penale che amministrativa, con pene di peso differente a seconda dei casi.

