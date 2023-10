Monica Giovine, Libertà Con Il Coaching: il Bestseller su come diventare un coach professionista specializzato

Ottobre 13, 2023

(Adnkronos) – Milano, 13.10.2023 – Il sogno di qualsiasi persona che svolge un’attività professionale? Fare un lavoro che si ama gestendo autonomamente i propri spazi e tempi senza limiti di alcun tipo. La cosa interessante è che esiste una professione capace da un lato di garantire ottime entrate economiche e dall’altro di lavorare da remoto persino quando si è in viaggio o in vacanza. Stiamo parlando della professione del coach.

Per tutti coloro che desiderano migliorare la qualità della propria vita personale e professionale ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Monica Giovine “LIBERTÀ CON IL COACHING. Diventa Coach Professionista Specializzato E Lavora Senza Confini Di Spazio E Di Tempo” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per diventare un coach professionista nella nicchia più affine alla propria personalità.

“Il mio libro è una guida pratica finalizzata a far comprendere quale sia la nicchia più adatta per l’aspirante coach professionista” afferma MonicaGiovine, autrice del libro. “Avere un lavoro affascinante e remunerativa è possibile diventando Coach. Il tutto grazie a percorsi formativi che il professionista può offrire anche online. Tutto ciò dimostra che cambiare in meglio la propria vita professionale è davvero alla portata di tutti e che il coaching rappresenta appunto un’ottima soluzione”.

Oggi viviamo nell’era delle specializzazioni e, secondo l’autrice, è molto importante in ambito professionale indirizzare le proprie conoscenze verso un settore ben specifico. Tra le categorie di coaching più importanti menzionate da Monica Giovine nel suo libro si ricordano quelle del Personal Life Coach, del Love Coach Relazionale, del Coach Olistico Naturopatico, dello Spiritual Coach e infine del Money Coach.

“Come dimostra la stessa autrice attraverso il proprio libro, la professione del Coach professionista può davvero portare la persona interessata a raggiungere tutto un insieme di successi tanto professionali quanto economici” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “La cosa più importante è senza dubbio scegliere attentamente la nicchia su cui rivolgere la propria attenzione. Ogni settore è infatti diverso dall’altro, per tale motivo è fondamentale capire quale tra le tante specializzazioni si adatta di più alla propria personalità. Solo successivamente, l’allievo potrà praticare su di sé prima e insegnare poi le tecniche apprese ai suoi clienti in ambito di sessioni di Coaching, al fine di aiutarli a veicolare la propria vita verso la direzione desiderata”.

“Conosco Giacomo Bruno da quando ha lanciato i primi ebook agli inizi del 2000. Giusto qualche anno dopo abbiamo lanciato insieme il mio primo libro denominato “Attrarre il vero amore” conclude Monica Giovine, autrice del libro. “Lo staff Bruno Editore mi ha seguito con professionalità nel corso di tutto l’iter editoriale, curando non solo la pubblicazione del mio manuale, ma anche lo sviluppo della migliore strategia di marketing finalizzata a farlo diventare Bestseller su Amazon. Inutile dire che questo mio nuovo libro arriverà a tantissime persone”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3sRYNSs

Monica Giovine è un’imprenditrice di Milano. Formatrice da oltre 30 anni e riconosciuta all’ AIF, Associazione Italiana Formatori. Life Coach Professionista & Trainer Coach, NLP Master Coach, NLP Life Coach, NLP Master/Master PNL riconosciuta e certificata dall’American Society of Neuro Linguistic Programming da Richard Bandler. Life Coach ICF, fa parte della ICF (International Coaching Federation Italian Chapter). Si è formata con i migliori trainer e mentori al mondo nella Crescita Personale, tra cui Richard Bandler, John Grinder, Owen Fitzpatrick. Ha studiato psicologia analitica, psicologia relazionale, emotiva e comportamentale. È Business Coach per liberi professionisti, imprenditori, formatori e aziende. Si è formata anche con ABTG e SBL di Alfio Bardolla, Robert Allen, Robert Kiyosaki e T.Harv Eker. Coach Relazionale, ha portato in Italia dagli UK il metodo della “Matrice Affettiva”. Ha vissuto, studiato e lavorato dagli anni ’80 in avanti a Londra, a New York e in Giappone. È naturopata a indirizzo psicosomatica. Ha seguito il Master in Scienze e Tecniche Olistiche applicate al Benessere ed è riconosciuta ed accreditata R.E.O.O. (Registro Europeo Operatori Olistici), I.A.O.T.H. (International Association of Therapist) e I.P.H.M. (International Practitioners of Holistic Medicine). È inoltre fondatrice di 3 scuole di Formazione di Crescita Personale e di Culture Bio-Naturali: RCA Coaching Academy – OlisMultimedia Academy – RIS International School. Sito web Monica Giovine: www.monicagiovine.com – Sito web corsi di Coaching: www.rcacoachingacademy.com

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 31 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È un pioniere dell’Intelligenza Artificiale e di ChatGPT. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it