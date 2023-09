Montascale per disabili: i prodotti per ogni tipologia di scala e dislivello

Settembre 13, 2023

(Adnkronos) – Milano, 13 Settembre 2023. Quando un nostro caro inizia a perdere mobilità, presso le nostre abitazioni è necessario fare degli interventi di manutenzione per facilitargli la vita: chi ha più spazio – e anche più budget – può pensare all’installazione di un ascensore ma sicuramente l’acquisto di un montascale è molto più efficace. In modo particolare, quando un anziano o un disabile ha bisogno di un supporto per spostarsi da un piano all’altro anche in autonomia ma mantenendo alti i livelli di sicurezza ci sono strumenti come quello citato che diventa essenziali.

I montascale per disabili vengono venduti in tipologie differenti per adattarsi ad ogni scala o dislivello, andando incontro alle esigenze di funzionalità ma senza mai escludere il lato estetico.

Come accennato, sono diverse le tipologie di montascale ma possiamo racchiudere la divisione in tre tipologie:

-Montascale per scale dritte. Come dice il nome stesso ha lo scopo di lavorare su scale dal design semplice e lineare, non hanno quindi un binario che deve curvare e non sono adatte a quelle scale con pianerottoli e più piani da scalare dovendo obbligatoriamente curvare.

-Montascale per scale curve. Sono strutturati per tutte quelle strutture abitative non dritte, dove ci sono rientranze, curve o pianerottoli.

-Montascale per esterni. La cura e la scelta dei materiali per indoor e outdoor sono differenti ed è importante tenerlo a mente quando si va a scegliere un prodotto; se hai necessità di un montascale per disabili per poter scalare l’entrata del condominio o l’ingresso di casa è importante scegliere un prodotto robusto pensato appositamente con strutture per outdoor.

Le tipologie di montascale non sono però legate solamente alla singola struttura: troviamo alcune differenti anche per quanto riguarda le poltroncine; le più semplici sono girevoli per poter garantire anche un movimento rotatorio che può essere manuale o motorizzato. Alcuni, quelli più curati nel design e nel comfort, vantano anche la presenza di braccioli e poggiapiedi e invece per chi ha spazi ridotti è stato proposto anche il modello con poltroncine pieghevoli e richiudibili quando non in utilizzo. A seconda del livello di disabilità, sono previsti poi montascale con dispositivi aggiuntivi come ad esempio le cinture di sicurezza o l’imbracatura ma anche il sensore per rilevare la presenza di ostacoli e fermare il movimento per evitare incidenti.

Come potrai immaginare, il montascale non è l’unica soluzione per supportare disabili e anziani in momenti complicati della propria vita. In commercio si parla anche di servoscala, un vero e proprio montascale con una piattaforma ideale per chi ha una sedia a rotelle. In questo caso il prodotto necessita di molto più spazio ma è perfetto per chi utilizza quel supporto medico per potersi muovere autonomamente per casa.

Molto probabilmente ti starai chiedendo quanto costi un montascale: il prezzo dipende da diverse caratteristiche come la tipologia di struttura, la lunghezza della rotaia, la tipologia di poltroncine ed eventualmente la presenza di porte o ostacoli nel percorso. Non temere però, sono previste agevolazioni fiscali con sconto in fattura per poter risparmiare.

