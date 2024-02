Montran fornisce a Intesa Sanpaolo una piattaforma per la gestione di conti virtuali multivaluta

Febbraio 5, 2024

La piattaforma VAM (Virtual Account Management) sviluppata da Montran migliorerà l’offerta di Intesa Sanpaolo riguardante la gestione della liquidità e del contante multivaluta creando immediatamente valore per i vari segmenti di clientela della banca.

MILANO, Italia, 5 febbraio 2024 /PRNewswire/ — Montran ha annunciato il lancio di un’innovativa piattaforma per la gestione di conti virtuali multivaluta per Intesa Sanpaolo, il principale istituto bancario italiano che vanta una presenza globale nel settore dei servizi finanziari. Questa piattaforma segna un potenziamento strategico nella capacità della banca di gestire liquidità e contante multivaluta per la sua clientela di varie caratteristiche, offrendo efficienza e flessibilità ineguagliate.

“La nostra nuova piattaforma multivaluta rivoluziona il modo in cui i clienti amministrano fondi, consentendo una gestione efficace di diverse valute tramite conti virtuali. Questo incrementa significativamente il commercio internazionale ottimizzando la liquidità e migliorando il flusso di cassa”, spiega Giancarlo Esposito, Head of Payments, Cash Management & Open Banking presso Intesa Sanpaolo.

Commenta ulteriormente Sergio Dalla Riva, Head of Product Development Transaction Banking presso Intesa Sanpaolo: “Nell’attuale volatile mercato digitale in rapida evoluzione, la tecnologia Montran fornisce in tempo reale i dati finanziari approfonditi e utili di cui i nostri clienti hanno bisogno per essere in anticipo sui tempi”.

“Implementata entro alcuni mesi ai fini di un lancio rapido sul mercato, la soluzione Montran per la gestione di conti virtuali in tempo reale integra le capacità sia di Intesa Sanpaolo che dei suoi clienti con strumenti avanzati di gestione della liquidità e del contante”, aggiunge Raegan Esca, General Manager Montran Europe. “Grazie alla perfetta integrazione con l’attuale infrastruttura della banca, la nostra soluzione efficienta le operazioni finanziarie tramite una migliore segregazione dei conti, funzionalità di pagamento e riscossione per conto del gruppo di società operanti (POBO/COBO, payments/collections on-behalf), riconciliazione automatica e migliore visibilità della liquidità”.

“Insieme, Montran e Intesa Sanpaolo promettono di trasformare la gestione della liquidità per i clienti dappertutto”, conclude Esca. “Con Intesa Sanpaolo, siamo impegnati in una lunga e fruttuosa collaborazione con un partner strategico”.

Informazioni su MontranMontran è un’azienda leader nello sviluppo di soluzioni per l’infrastruttura del settore dei titoli azionari e dei pagamenti, servendo i più importanti istituti finanziari al mondo con installazioni e operazioni cruciali per la mission dei suoi clienti in oltre 80 Paesi. Per scoprire di più: www.montran.com.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/montran-fornisce-a-intesa-sanpaolo-una-piattaforma-per-la-gestione-di-conti-virtuali-multivaluta-302052760.html