MotoGP – Martín tenta la fuga, Bagnaia prepara la rimonta Pecco sul gradino più alto del podio a 2,25 su Sisal.it

26 Settembre 2024

(Adnkronos) – Roma, 26 settembre 2024 – La MotoGP non si ferma e, da Misano, vola diretta a Mandalika dove, nel weekend, è in programma il Gran Premio di Indonesia, quindicesima tappa del Motomondiale. Jorge Martín vuole provare ad allungare su Pecco Bagnaia nella lotta al titolo e, secondo gli esperti Sisal, è l’uomo da battere nella Sprint, successo a 2,25, mentre il successo domenicale si gioca a 3,00. Il due volte campione del mondo, al contrario, si trova ad inseguire al sabato, trionfo a 3,50, mentre Bagnaia diventa il favorito nella Gara lunga, a 2,25. Bagnaia che, tra l’altro, ha trionfato sui tornanti di Mandalika lo scorso anno.

Il terzo incomodo, al solito, è Marc Márquez. Il pilota del Team Gresini ha la stessa quota, 4,50, sia per il successo nella Sprint che nella Gara lunga. Il Cabroncito vuole conquistare i primi punti su un tracciato poco fortunato per lui: nel 2022 lo spagnolo non ha gareggiato perché infortunato; la scorsa stagione, invece, la gara di Márquez è durata solo sette giri.

Enea Bastianini, grande protagonista domenica scorsa con un sorpasso all’ultima curva che gli è valso la vittoria a Misano, è offerto a 7,50 per il bis in Indonesia mentre si sale a 9,00 per il trionfo di Maverick Viñales in sella all’Aprilia. Tutti in doppia cifra gli altri pretendenti alla vittoria: da Aleix Espargarò, a 20, alla coppia Brad Binder e Franco Morbidelli appaiati in quota a 25 mentre un trionfo del rookie delle meraviglie, Pedro Acosta, pagherebbe 33 volte la posta.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

