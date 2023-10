Mudrex, una piattaforma globale di investimento in crypto, ottiene l’approvazione normativa in Italia

Ottobre 2, 2023

MILANO, 2 ottobre 2023 /PRNewswire/ — Mudrex, una piattaforma globale di investimento in crypto sostenuta da Y-Combinator con sede a San Francisco, ha annunciato oggi i suoi ultimi conseguimenti normativi. La società ha ricevuto l’approvazione normativa dall'”Organismo Agenti e Mediatori” (OAM) in Italia come Fornitore di servizi di asset virtuali.

Negli ultimi mesi, Mudrex ha strategicamente perseguito l’ottenimento di licenze normative in regioni chiave, tra cui l’Unione Europea e l’India. L’approvazione della certificazione OAM in Italia segna un altro cruciale passo nel percorso della società verso la democratizzazione degli investimenti in crypto a livello globale. L’espansione dell’azienda in Italia è stata agevolata dal previo adempimento dei requisiti operativi dell’Unione Europea. Durante i sei mesi di ottenimento della registrazione in Italia, la presenza di Mudrex nell’UE è cresciuta considerevolmente.

La piattaforma conta attualmente oltre 1 milione di investitori in tutto il mondo, avendo contribuito alla semplificazione e all’accessibilità degli investimenti in criptovaluta in uno scenario di esponenziale incremento del numero di utenti. La grande fiducia dei clienti ha conseguentemente portato a piani di espansione a livello mondiale. Mudrex è ora nelle prime fasi di ottenimento di una licenza per operare nel Regno Unito.

Commentando su questo, Edul Patel, CEO e Co-fondatore di Mudrex, ha dichiarato: “La nostra esperienza nel mercato indiano è stata determinante per perfezionare i nostri prodotti, posizionandoci per entrare nei mercati europei. Il nostro impegno a fornire soluzioni sicure, intuitive e innovative di criptovaluta è perfettamente in linea con lo spirito dinamico degli appassionati di crypto di Italia. Consideriamo questa espansione un significativo passo in avanti nella nostra missione di democratizzare l’accesso al futuro finanziario e siamo entusiasti di supportare i nostri Investitori italiani nel loro percorso di investimento in crypto.”

Commentando su questo, Umberto Zanin, Country Manager di Mudrex, ha dichiarato: “Ora che abbiamo stabilito la nostra posizione in Italia, vogliamo rendere accessibili i nostri prodotti di investimento attraverso diverse entità registrate, comprese le app dei partner bancari. Si tratta di un entusiasmante passo in avanti nel nostro percorso per democratizzare i fruttuosi investimenti in crypto per tutti gli italiani.”

Informazioni su Mudrex

Lanciata nel 2018, la visione di Mudrex è rendere gli investimenti in crypto meno rischiosi e di lungo termine, in modo che gli investitori ordinari possano beneficiare dalla massiccia ondata di creazione di ricchezza. Fondata da Edul Patel, Alankar Saxena, Rohit Goyal, Prince Arora, la società sostenuta da Y-Combinator ha creato una solida piattaforma di investimento che può essere utilizzata sia da neofiti che da investitori esperti. La startup di tecnofinanza con sede negli Stati Uniti e in India punta a diventare la più grande piattaforma di gestione patrimoniale per le criptovalute.

