Multimedia News Release: Campagna promozionale globale “Hello Shenyang” a Parigi

Novembre 2, 2023

SHENYANG, Cina, 2 novembre 2023 /PRNewswire/– L’evento della campagna promozionale globale “Ciao Shenyang” si è svolto a Parigi il 26 del mese scorso. Oltre un centinaio di partecipanti hanno partecipato all’evento, tra cui rappresentanti politici e commerciali della Francia, e una delegazione per il commercio e l’economia della città di Shenyang.

L’evento, organizzato dal Governo popolare municipale di Shenyang, ha voluto mostrare i nuovi look di Shenyang in modo approfondito al fine di contribuire ad attirare imprese, investimenti e talenti verso la città, approfondire la cooperazione commerciale internazionale e promuovere lo scambio culturale, come dichiarato dall’Ufficio del governo popolare municipale di Shenyang.

Shenyang ha visto il ritorno della sua prima joint venture francese nel 1992, e a partire da agosto di quest’anno ha approvato la costituzione di un totale complessivo di 46 imprese finanziate dalla Francia.

Gilles-Henry Garault, Vicepresidente dellaSociété d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, ha indicato che l’ambiente imprenditoriale di Shenyang è notevolmente migliorato da quando il primo folto gruppo di imprese francesi è entrato in Cina, aggiungendo che Cina e Francia dovrebbero esplorare e sviluppare nuovi percorsi di cooperazione.

Durante l’evento, una delegazione dell’Ufficio municipale del commercio di Shenyang ha presentato informazioni relative allo stato di sviluppo economico della città, alle indicazioni per lo sviluppo industriale e alle principali opportunità di investimento, tra gli altri aspetti. Nel frattempo, i rappresentanti dell’Ufficio Comunale per la Cultura, Turismo, Radio e Televisione di Shenyang hanno illustrato la storia, la cultura e le risorse turistiche della città. Inoltre, i delegati del distretto Tiexi di Shenyang e del distretto di Shenhe hanno presentato informazioni pertinenti sulla Shenyang Economic and Technological Development Zone e sulShenyang (Shenhe District) Culture and Creativity Center..

Durante l’evento, Shi Guoqi, sindaco del governo popolare del distretto di Shenhe, ha offerto una presentazione completa sull’attuale sviluppo socioeconomico di Shenhe, spiegando che il Distretto di Shenhe è famoso per la sua storia come luogo di nascita di Shenyang, città fondata 2.300 anni fa, famosa come casa di 89 risorse culturali storiche, 17 “marchi onorati nel tempo” e 32 beni culturali immateriali, e rinomata come unica e sola Base di esportazione nazionale del nord-est della CIna, aggiungendo che la città ha firmato un contratto con la società francese ADI Express per il progetto del canale di trasporto aereo per il commercio, la cultura e il turismo Cina-Europa (Shenyang-Parigi).

Nel corso dell’evento, il segretario Wang Xinwei del Comitato municipale CPC Shenyang ha dichiarato che Shenyang ha mantenuto cooperazione e interazioni economiche, commerciali e culturali a lungo termine e fruttuose con la Francia, e negli ultimi anni si sono verificati numerosi eventi importanti riguardo alla cooperazione a spettro completo e multi-settore, nonché alle realizzazioni di sviluppo conseguite.

Quest’anno, la campagna promozionale globale”Hello Shenyang” ha già organizzato eventi in luoghi come Tokyo, inGiappone, e Daejeon Gwang-yeoksi in Corea del Sud.

