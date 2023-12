MUSA Formazione ha ricevuto il Premio Innovazione SMAU 2023

Dicembre 22, 2023

(Adnkronos) – 22 dicembre 2023. Il processo di trasformazione del Paese è sempre più sentito ed è proprio grazie a progetti digitali e sostenibili, in sinergia con il territorio, che le Pubbliche Amministrazioni e le aziende stanno puntando per diventare modelli sempre più Smart.

All’evento Smau di Napoli si è celebrata l’”innovazione”, e soprattutto come le imprese italiane stanno reagendo ad un contesto scosso da un’evoluzione tecnologica senza precedenti. In tale contesto MUSA Formazione – azienda leader con pluriennale esperienza nel settore della formazione in E-learning –ha ricevuto il Premio Innovazione SMAU 2023, ritirato dal Chief Operating Officer Antonio Campana. Prendendo parte al panel intitolato “Innovazione e Valorizzazione: come diventare una Smart Communities”, Campana ha specificato come «non avendo contatto fisico con i futuri corsisti, avevamo riscontrato delle difficoltà di tutela. Con l’obiettivo di garantire la sicurezza informatica abbiamo implementato la nostra piattaforma con nuovi strumenti per la verifica dell’identità e la semplificazione delle procedure. Così facendo – ha detto Campana – contribuiamo anche al minor utilizzo di carta, non ricorrendo a contratti materiali. Non ultimo, andiamo ad abbattere i tempi drastici dei processi burocratici».

Smau, con il suo circuito di eventi sul territorio, supporta da oltre 50 anni le aziende e i suoi professionisti nel soddisfare il fabbisogno di innovazione promuovendo il networking e l’aggiornamento professionale, diventando una piattaforma di relazione che collega le aziende all’intero ecosistema dell’innovazione: startup, incubatori, acceleratori, partner tecnologici, pubbliche amministrazioni, seguendo le dinamiche dell’innovazione aperta.

MUSA Formazione è stata premiata dopo aver raccolto con entusiasmo la proposta di partnership della startup campana Cyberneid attraverso la quale è stato implementato nella piattaforma e-learning Musa Formazione un’innovativa soluzione per la verifica dell’identità ed un sistema avanzato di firma digitale attraverso il riconoscimento facciale.

Un passo deciso e coerente verso la digitalizzazione dei servizi prestando forte attenzione a temi delicati come la sicurezza informatica del dato e la privacy, nonché, la salvaguardia dell’ambiente, grazie alla dematerializzazione dei contratti cartacei, senza tralasciare i benefici per gli utenti che potranno godere di uno snellimento nelle procedure burocratiche di iscrizione.

Siamo di fronte al primo importante passo verso una vetta che sembra sempre più raggiungibile. Un successo in termini di efficienza e ottimizzazione che, siamo sicuri, coinvolgerà diversi settori della vita quotidiana di ognuno. Basti pensare all’impatto positivo che queste novità potrebbero avere anche in altri settori, pubblici e privati. Una “rivoluzione democratica”, come definita dalla dirigenza Musa Formazione e Cyberneid.

Lo sforzo e la dedizione dimostrata da queste brillanti realtà dimostra che, nonostante il contesto internazionale sembra essere davvero agguerrito, possiamo ben sperare sapendo che ci sono in Italia menti e aziende come queste. Tutti quei competitor che tante volte ci sembrano inarrivabili, diventano più raggiungibili e meno fenomenali. La determinazione e la perseveranza di questa gente si può riassumere nelle parole di Antonio Campana quando dice “Il futuro di ogni Paese parte dal livello di cultura e dalla formazione del suo popolo”.