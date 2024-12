Mutande mestruali: simbolo di nuova libertà

9 Dicembre 2024

(Adnkronos) – Sempre più persone preferiscono prodotti riutilizzabili ed ecologici per il ciclo mestruale: INTIMINA lancia la sua biancheria intima mestruale Bloom

La ricerca dimostra che i prodotti riutilizzabili per il ciclo mestruale stiano diventando sempre più popolari

Nella moda sostenibile e nella gestione delle mestruazioni, sta prendendo piede una tendenza rivoluzionaria: la biancheria intima per il ciclo mestruale. Sono finiti i giorni degli assorbenti e dei tamponi usa e getta; al loro posto, le donne stanno optando per un’alternativa più ecologica e comoda, in linea con i loro valori eco-consapevoli. Che sia indossata da sola o abbinata alle coppette mestruali per chi desidera una maggiore sicurezza, la biancheria intima per il ciclo mestruale offre comfort e sicurezza durante tutto il ciclo mestruale.

Per indagare su come le donne si impegnano per la sostenibilità e la salute in relazione alle mestruazioni, INTIMINA ha condotto un sondaggio . Secondo questo sondaggio, i prodotti mestruali riutilizzabili sono molto popolari. L’89% delle persone intervistate ha affermato di utilizzare prodotti riutilizzabili per le mestruazioni, da soli o in combinazione con prodotti mestruali monouso.

La salute è la ragione più importante (38%) per l’utilizzo di prodotti mestruali riutilizzabili, mentre altre ragioni sono la sostenibilità (31%) e il risparmio di denaro (20%).

Mentre la maggior parte delle intervistate utilizza coppette mestruali (81%), solo il 43% utilizza biancheria intima mestruale. Inoltre, il 32% utilizza sempre o talvolta coppette mestruali e biancheria intima insieme.

Per molte donne con le mestruazioni, le perdite sono una preoccupazione costante e la paura più grande durante il ciclo. Per il 54% delle intervistate, i prodotti mestruali riutilizzabili come coppette mestruali, dischi e biancheria intima mestruale forniscono una protezione superiore contro le perdite, offrendo loro comfort e sollevandole dallo stress causato dalla paura delle perdite.

In conclusione, mentre la domanda di opzioni sostenibili ed ecologiche continua ad aumentare, i prodotti mestruali riutilizzabili, in particolare la biancheria intima per il ciclo, rimangono in prima linea in questa tendenza. Offrendo non solo una protezione superiore dalle perdite, ma anche promuovendo la consapevolezza ambientale e la salute delle donne, questi prodotti consentono alle persone di fare scelte informate sulla propria cura mestruale. Optando per alternative sane e sostenibili, le donne contribuiscono a un futuro più rispettoso dell’ambiente, dando priorità al proprio benessere durante le mestruazioni.

INTIMINA, un marchio pioniere nell’igiene mestruale, nelle coppette mestruali, nell’infrangere i tabù e nell’emancipazione femminile, ha recentemente lanciato la biancheria intima mestruale Bloom. Presenta una fodera a soffietto appositamente progettata che combina la tecnologia PUL super assorbente e traspirante con una membrana anti-perdita per mantenerti asciutta.

La biancheria intima Bloom è tutta incentrata sul comfort e la protezione quotidiana. Il tassello appositamente progettato assorbe rapidamente il flusso mestruale, mantenendoti comoda e sicura senza alcuno spessore extra. Il suo corpo principale e la fodera sono realizzati in 95% cotone biologico e 5% spandex. Tutti i tessuti utilizzati sono sostenibili, ecologici e sicuri per il corpo.

La cosa più importante è che la biancheria intima Bloom è progettata per contenere anche un flusso mestruale abbondante, fino a 20 ml / 0,67 fl oz. di liquido, che equivale a 4 normali assorbenti per utilizzo. Per flussi più abbondanti, consigliamo di abbinarli a una delle nostre coppette mestruali.

