MV Servizi Immobiliari: “Cresce la richiesta di case nella zona di Roma Nord, con soluzioni molto vantaggiose”

Luglio 25, 2023

(Adnkronos) – Il mercato immobile di Roma si presenta oggi complesso, soprattutto dal punto di vista finanziario. Affidarsi ad un intermediario è una garanzia e un vantaggio sia per chi acquista che per chi deve vendere casa.

Roma, 25 luglio 2023. Mai forse, come in questo momento, chi ha un immobile da vendere a Roma deve affidarsi ad un professionista. È un mercato, infatti, diventato complesso dal punto di vista sia finanziario che burocratico. Particolarmente richiesta in questo territorio è la zona di Roma Nord, che offre soluzioni vantaggiose. Stiamo parlando dei comuni di Mentana, Monterotondo, Sant’Angelo Romano, Fonte Nuova. “I vantaggi di vivere in queste zone sono sia personali che economici – spiega Valentina Appolloni, titolare di MV Servizi Immobiliari a Mentana – Si tratta, infatti, di una zona adatta alle famiglie e con una buona qualità di vita: tutti i servizi sono a disposizione, ci sono spazi verdi e abitazioni più spaziose, buoni collegamenti con il centro di Roma e anche i costi d’acquisto risultano molto sostenibili”.

La situazione attuale si presenta, quindi, vantaggiosa per chi deve vendere in questo territorio. Diventa strategico affidarsi alla consulenza di un professionista specializzato su questo territorio, piuttosto che ricorrere ad una trattativa tra privati. “Oggi vendere immobili non è semplice – sottolinea Morena De Virgilio, titolare di MV Servizi Immobiliari – e anche il territorio di Roma Nord ha la sua storia edilizia da tenere in considerazione in via preliminare, per non incorrere in penali. È fondamentale, infatti, verificare gli aspetti edilizi, urbanistici e catastali, rispetto a molte normative cambiate negli ultimi anni, e conoscere i nuovi obblighi burocratici del venditore nei confronti dell’acquirente. Un’agenzia si avvale anche di professionisti in grado di valutare la necessità di eventuali interventi nell’abitazione e quindi i relativi costi”.

Altro elemento importante nella vendita di un immobile è individuare la giusta valutazione del prezzo di vendita, per chiudere l’operazione nei tempi giusti. “Tenere un immobile per troppo tempo sul mercato – evidenzia Morena De Virgilio – può risultare una pubblicità controproducente e l’immobile rischia di diventare invendibile. È importante però che il prezzo non sia “emotivo”: si devono usare parametri comparativi con altre vendite di immobili nella stessa zona in quel periodo. Un’agenzia che opera sul territorio di riferimento può indubbiamente valutare in modo corretto il prezzo di un immobile, conoscendone caratteristiche e storia. L’agente immobiliare ha, infine, il compito di filtrare i reali interessati all’acquisto dell’immobile, analizzando le esigenze e gestendo gli appuntamenti per evitare perdite di tempo. In particolare se la casa è ancora abitata, come è frequente per gli immobili nella zona di Roma Nord”.

Altro elemento che aiuta in modo importante a chiudere la trattativa è la valorizzazione dell’immobile, a vantaggio del venditore ma anche di chi è interessato all’acquisto. “L’agente ha gli strumenti per descrivere al meglio l’immobile ed attrarre così il cliente più adatto – spiega Valentina Appolloni – Mi riferisco ad una comunicazione multicanale su tutti i fronti: servizio fotografico professionale, video di presentazione, attività di promozione anche su piattaforme online e social network”.

L’intermediario è una garanzia e un vantaggio sia per chi acquista che per chi vende un immobile. Quando si sceglie un esperto del mercato immobiliare come l’agenzia MV Servizi Immobiliari, di norma il valore di cui si beneficia è di gran lunga superiore a quello che si sostiene per la stessa mediazione.

