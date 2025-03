MWC 2025: Huawei vince 33 premi Media Awards

12 Marzo 2025

I prodotti Huawei grandi vincitori al MWC, con 33 International Media Awards

BARCELLONA, Spagna, 12 marzo 2025 /PRNewswire/ — Quest’anno, dal 3 al 6 marzo (ora di Pechino), la Spagna ha ospitato il Mobile World Congress (MWC 2025), l’evento del settore mobile più grande e influente al mondo. L’azienda tecnologica Huawei è stata una delle protagoniste principali dell’evento, aggiudicandosi 33 premi internazionali per un’ampia gamma di prodotti, tra cui HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN, HUAWEI Mate 70 Pro, HUAWEI MatePad Pro da 13,2 pollici, HUAWEI WATCH GT 5 Pro, HUAWEI WATCH Ultimate, HUAWEI WATCH D2 e HUAWEI FreeBuds Pro 4. Un risultato impressionante che consolida la posizione di leadership di Huawei nei settori dei dispositivi smart, della salute e del fitness e della creazione digitale.

In qualità di importante innovatore e pioniere nelle tecnologie dei telefoni pieghevoli, Huawei propone sul mercato vantaggi esclusivi che derivano dalle sue profonde capacità di ricerca e sviluppo e da un livello di innovazione che nessun’altra azienda è in grado di offrire. Nel terzo trimestre del 2024, le vendite di telefoni pieghevoli Huawei hanno contribuito a una quota impressionante dell’85% del segmento di mercato dei telefoni pieghevoli, per un valore di 10.000 CNY, e a una quota del 41,0% del mercato complessivo dei telefoni pieghevoli in Cina, consolidando la posizione dell’azienda come leader di mercato. Il lancio di HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN, il primo telefono pieghevole triplo mai immesso sul mercato, ha aperto nuove strade e ampliato la gamma di ciò che gli utenti possono aspettarsi da un dispositivo smart. Questo straordinario modello di punta di Huawei è uno strumento versatile che supporta il passaggio fluido tra diverse modalità dello schermo, inaugurando una nuova era per gli smartphone tripli pieghevoli grazie all’integrazione di materiali all’avanguardia, artigianalità di ultima generazione e tecnologie brevettate.

XMAGE, l’esclusivo marchio di imaging mobile di Huawei, è dotato di tecnologie all’avanguardia che consentono agli utenti di catturare con maggiore facilità la gioia e la stravaganza della vita quotidiana. La rivoluzionaria fotocamera Ultra Chroma XMAGE, introdotta per la prima volta su HUAWEI Mate 70 Pro, funziona in modo impeccabile con 1.500.000 canali spettrali per identificare e regolare in modo intelligente i dettagli del colore anche in ambienti complessi, garantendo che ogni tonalità sia fedele alla realtà. La funzione sviluppata internamente AI Moving Picture scatta foto creative, aggiungendo un tocco giocoso ed emozionte alla fotografia.

I dispositivi indossabili intelligenti rappresentano un potente motore di crescita per il business consumer di Huawei. HUAWEI WATCH GT 5 Pro, dotato del sistema TruSense, offre un’elevata precisione per gli indicatori di base, un monitoraggio di alto livello della salute e del fitness e una serie di funzionalità fitness mai viste prima. HUAWEI WATCH D2 è certificato dal punto di vista medico come misuratore ambulatoriale da polso della pressione arteriosa e fornisce letture accurate della pressione arteriosa e dati ABPM. In quanto prodotto di seconda generazione della serie HUAWEI WATCH D, D2 supporta anche il monitoraggio continuo di salute e fitness e funzionalità smart sullo stile di vita, offrendo soluzioni di gestione della salute pratiche ma complete per gli utenti di tutto il mondo. La serie HUAWEI WATCH Ultimate offre un’esperienza tecnologica senza pari e una lavorazione artigianale meticolosa da portare al polso, con la cassa forgiata con l’esclusivo Liquid Metal a base di zirconio e la lunetta realizzata in ceramica con nanocristalli. L’entusiasmante novità della serie, HUAWEI WATCH Ultimate Green Edition, è dotata di una lunetta in ceramica nanocristallina bicolore e di un cinturino in lega di titanio di alta qualità, che evocano il fascino di un campo da golf.

Anche i prodotti HUAWEI MatePad hanno raggiunto la vetta del mercato cinese dei tablet, raggiungendo una quota di mercato del 27,8% nel quarto trimestre del 2024. HUAWEI MatePad Pro da 13,2 pollici è dotato di un display OLED PaperMatte flessibile, che offre una precisione cromatica di livello professionale e una risoluzione ultra elevata. Questo eccezionale display, abbinato a prestazioni di sistema di livello superiore, supporta senza problemi tutti i tipi di attività, dal complesso lavoro d’ufficio mobile alla progettazione creativa fino all’intrattenimento. Sfruttando le potenzialità tecniche e artistiche dell’app sviluppata internamente GoPaint, i tablet Huawei rendono la creazione digitale accessibile a tutti gli utenti.

Nel 2024, Huawei CBG ha infranto barriere tecniche consolidate e ha affrontato le problematiche più impegnative del settore, riuscendo a ottenere una crescita aziendale continua. Huawei intende consolidare questi risultati nel 2025 e continuare a sviluppare prodotti innovativi che alzino l’asticella del progresso tecnologico e dell’esperienza utente.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2636575/HUAWEI_Mate_XT_I_ULTIMATE_DESIGN___HUAWEI_Mate_70_Pro.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2636577/HUAWEI_WATCH___HUAWEI_MatePad.jpg

