MyHeritage: per trovare i tuoi antenati, ti ritrovi abbonato. Chiedi il rimborso con Reclama Facile di Altroconsumo

Ottobre 26, 2023

(Adnkronos) – Il sito MyHeritage offre l’analisi del DNA per risalire al proprio albero genealogico, previa sottoscrizione del periodo di prova gratuito. Tuttavia, numerosi utenti si sono ritrovati abbonati a un servizio a pagamento, tutt’altro che trasparente e complicato da interrompere. Altroconsumo è al fianco dei consumatori danneggiati con la piattaforma Reclama Facile.

26 ottobre 2023 – MyHeritage è un servizio online che consente agli iscritti di creare il proprio albero genealogico partendo dall’analisi del proprio DNA. Altroconsumo ha esaminato i numerosi reclami ricevuti dagli utenti attraverso la piattaforma Reclama Facile e le pagine di MyHeritage ed ha riscontrato che l’offerta commerciale è confusa e poco trasparente, facendo cadere in errore il consumatore che pensa di sottoscrivere una prova gratuita ed invece attiva un abbonamento da cui poi è difficile recedere.

La piattaforma pubblicizza una prova gratuita del servizio per 14 giorni, ma senza specificare mai il costo dell’abbonamento una volta terminato il periodo di prova. Chi si registra al sito per la prima volta pensa quindi di fare una prova a costo zero e, come riportato sul sito, di poter interrompere la prova in qualsiasi momento. Finita la prova gratuita, però, scatta l’abbonamento: molti pensano di essersi iscritti al piano “Basic” gratuito, ma in realtà si ritrovano iscritti a un abbonamento a pagamento non ben definito, che prevede un addebito immediato e senza alcun preavviso di circa 120 euro.

I reclami ricevuti da Altroconsumo segnalano la difficoltà di contattare la società e di interrompere la prova gratuita o l’abbonamento. Il sito di MyHeritage, nella parte alla quale occorre accedere per gestire i propri acquisti, è totalmente in inglese. Per disdire viene messo a disposizione un numero di telefono, ma è un numero americano e non è disponibile alcun numero italiano da chiamare nella pagina Contattaci. Inoltre, gli addebiti non sempre vengono effettuati dopo il periodo di prova gratuita: molti reclami hanno dimostrato che spesso l’addebito avviene addirittura il giorno stesso di iscrizione al periodo di prova.

Altroconsumo segnalerà queste pratiche scorrette ad Antitrust. I consumatori che sono stati vittime di un addebito non trasparente usando il servizio di MyHeritage possono chiedere la restituzione della quota addebitata inviando un reclamo tramite la piattaforma Reclama Facile.

