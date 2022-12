MySecretCase lancia il BONUS GODURIA e presenta MySecretCase Education dando libero accesso alla piattaforma di educazione sessuale e regalando un toy di cittadinanza a chi è nel 18° anno di età

Dicembre 5, 2022

(Adnkronos) – Milano, 5 dicembre 2022 – Se pensavate che l’era dei bonus fosse finita, vi sbagliavate di grosso! Il Natale è alle porte e, come sempre, MySecretCase ha deciso di festeggiarlo in modo speciale regalando ai giovani italiani l’unico bonus che stavano davvero aspettando: il Bonus Goduria! Dedicato a coloro che sono nel 18° anno di età e che avranno diritto a ricevere – in regalo – un toy di cittadinanza e video corsi gratuiti su MySecretCase Education. La nuova piattaforma di educazione sessuale accessibile a tutt* è realizzata dall’azienda approfondendo i moduli tematici del vademecum “Standard per l’Educazione Sessuale in Europa” pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Per chi ha superato i 18, per i genitori che credono nell’educazione sessuale, per gli insegnanti, e semplicemente per chi vuole approfondire il tema l’accesso a MySecretCase Education è garantito gratuitamente.

“Vogliamo un mondo in cui l’educazione sessuale non sia più considerata un tabù e sia accessibile a tutt*. Se si pensa che in Italia non sia più necessario un progetto di questo tipo basta guardare i dati per ricredersi subito: siamo, infatti, uno degli ultimi Paesi in Europa a non avere alcun corso all’interno delle scuole di qualsiasi ordine e grado. Inoltre dimostra che giovani meno informati hanno comportamenti più a rischio. In MySecretCase abbiamo deciso di inserirci in questo vuoto educativo, su cui le istituzioni non riescono ancora a intervenire in modo efficace, e di investire in un nuovo spazio dedicato al benessere sessuale. Come? Ripartendo – ancora una volta – dai più giovani e formando nuove generazioni sessualmente libere e consapevoli, grazie a una piattaforma online di professionist* che completa il lavoro che ogni giorno il team fa sui social” dichiara Norma Rossetti, Founder di MySecretCase, la Community più attiva in Italia per la liberazione sessuale e primo shop online italiano dedicato al piacere.

I dati dell’Oms parlano chiaro: ogni giorno si verificano più di un milione di nuovi casi di infezioni sessualmente trasmesse (Ist). Il Papilloma virus (HPV) è associato ad oltre 311 mila decessi ogni anno a causa del tumore alla cervice, mentre si stima che più di 500 milioni di persone di età compresa tra i 15 ed i 49 anni abbiano infezioni genitali con il Virus dell’Herpes (HSV). Nel 2020 si stima ci siano stati 374 mln di nuove infezioni, di cui 1 caso su 4 curabile: clamidia (129 mln), gonorrea (82 mln), sifilide (7.1 mln) e trichomonas (156 mln). Sono numeri drammatici, soprattutto, se si considera che le infezioni sessualmente trasmissibili hanno un impatto, non solo sulla salute sessuale e riproduttiva, ma anche da un punto di vista psicologico, a causa di stigmatizzazioni e tabù.

MySecretCase Education comprende 10 puntate di video corso su sesso, affettività e emotività che comprende anche quiz e interviste per arricchire il lavoro di formazione e sensibilizzazione che ogni giorno il team porta avanti sui canali social. Cosa impareremo? Si parlerà di stereotipi di genere, di benessere e sessualità positiva, influenze sociali e culturali sulla sessualità, emozioni e affetti, fertilità e prevenzione e di come ridurre l’orgasm gap. Tra i tanti temi trattati anche “Sessualità e diritti” con Cathy La Torre, “Il Mondo del porno” con la pornostar Danika Mori, “Sessualità e disabilità” con Loredana Teofilo e un approfondimento su “OnlyFans” e il mondo dei sexworkers con Alex Mucci.

Come fare per richiedere il Bonus Goduria? L’unico requisito è dimostrare di meritarlo davvero e farne richiesta dal 29 novembre all’8 dicembre 2022. La selezione di coloro che riceveranno il toy di cittadinanza sarà comunicata via mail entro il 9 Dicembre.

Se vi possiamo promettere che il sito non andrà in down è, però, importante seguire questi semplici passi per aggiudicarsi il toy di cittadinanza: 1) iscriversi alla piattaforma MySecretCase Education e confermare di essere nel 18° anno di età 2) accedere ai corsi e alle interviste 3) rispondere a tre domande per ogni corso. E siccome l’Italia dei nostri sogni si fonda sul merito, coloro che risponderanno correttamente – e dimostreranno di aver acquisito le basi dell’educazione sessuale – si aggiudicheranno il kit di cittadinanza con un toy per la prima volta e preservativi. L’ambito premio potrà essere ritirato solo a seguito della conferma email a Milano presso il corner MySecretCase in Dmail in Corso Buenos Aires; a Torino presso il negozio MySecretCase Orgasmeria in Via Principe Tommaso, 27 e nelle sedi Ostello bello a Napoli, Roma, Firenze, Genova, Como, Milano Duomo. Niente paura! Coloro che non abitano nelle vicinanze di queste città e che si sono aggiudicati online il toy di cittadinanza, potranno riceverlo comodamente a casa: tutti gli aggiornamenti e i dettagli relativi a modalità, giorni e orari verranno pubblicati sul canale IG di MySecretCase .

Le buone notizie non sono finite: nel mese di dicembre Ostello Bello ospiterà il tour de L’Orgasmeria di MySecretCase lungo lo stivale con un evento inedito dedicato alla quintessenza della sessualità più intensa: il gioco e riqualificherà la movida locale dando più spazio a musica, sesso e convivialità. Oltre a degustare i waffle più sexy d’Italia le persone potranno, infatti, cimentarsi in lotterie, giochi tematici – tra cui il lancio del dildo – interviste e, per i 18enni vincitori, sarà l’occasione imperdibile per ritirare il proprio toy di cittadinanza dalle 16.30 alle 19:00 e divertirsi con il DJ Set fino alle 23:00. Le tappe imperdibili?

Napoli (10/12),

Roma (12/12)

Firenze (13/12)

Genova (15/12)

Como (16/12)

e Milano (18/12)

Per Informazioni:

MySecretCase: https://www.mysecretcase.com/

MySecretCase Education: https://my-secret-case-education.mykajabi.com/

Orgasmeria in Tour: https://www.mysecretcase.com/pages/tour-orgasmeria

IG MySecretCase: https://www.instagram.com/mysecretcase/

Contatti: consulenza@mediaadvisor.org