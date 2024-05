MYTILINEOS Energy & Metals punta a crescere nel mercato italiano dell’energia sostenibile con una pipeline di oltre 180 progetti per una capacità complessiva di 3,59 GW

28 Maggio 2024

Le strategie della multinazionale greca, in prima linea nella transizione energetica come utility integrata, presentate ieri a Milano

Atene, Grecia, 28 maggio 2024 /PRNewswire/ — MYTILINEOS Energy & Metals società greca quotata alla Borsa di Atene, leader industriale a livello globale nei settori della transizione energetica e della metallurgia, ha presentato il piano di sviluppo in Italia in un evento aperto a media e stakeholder svoltosi ieri a Milano per celebrare l’apertura della nuova sede nel capoluogo lombardo.

All’incontro hanno partecipato il commissario di ARERA Stefano Saglia, il vicepresidente della Regione Lombardia Marco Alparone, il Ceo di Althesys professor Alessandro Marangoni e il Chairman & CEO Evangelos Mytilineos Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, è intervenuto con un videomessaggio di saluto.

Oggi MYTILINEOS è presente in tutta Italia con progetti prevalentemente nel solare e nello storage in regioni come Sicilia, Sardegna, Calabria, Campania, Veneto, Lazio, Romagna, Abruzzo con una pipeline complessiva di 180 progetti per 3,59 GW nei prossimi quattro anni

Il portafoglio di MYTILINEOS in Italia comprende 2.4 GW di impianti fotovoltaici, con una capacità media per progetto di 30 MW, 873 MW di sistemi di accumulo, di cui un impianto da 8 MW a Cheremule in Sardegna già operativo nell’ambito del “Fast Reserve Auction” e 84 MW RTB – Ready to Build; 310 MW costituiti da parchi eolici in Sardegna, Basilicata e Molise e un impianto da 35 MW per la produzione di idrogeno verde a Taranto che ha già ottenuta VIA positiva.

Evangelos Mytilineos, Chairman & CEO di MYTILINEOS ha dichiarato: “L’Italia rappresenta un mercato strategico per MYTILINEOS, grazie alla sua posizione al centro del Mediterraneo il Paese rappresenta una porta di ingresso verso gli altri mercati europei mentre fattori geografici e climatici fanno dell’Italia un luogo ideale per la generazione di energia solare ed eolica. La modernizzazione delle infrastrutture energetiche e della rete di trasmissione attualmente in corso rende possibile l’integrazione delle fonti energetiche rinnovabili. Inoltre, l’Italia è una delle maggiori economie in Europa, con una consistente domanda di energia e con una notevole innovazione tecnologica.”

Forte di una esperienza di successo nei mercati internazionali e attraverso una strategia di sviluppo nelle rinnovabili basata su diversificazione, innovazione e partnership strategiche, MYTILINEOS punta a espandere ulteriormente la propria presenza internazionale, valorizzando le proprie competenze per cogliere le emergenti opportunità nel settore delle rinnovabili. In Italia, MYTILINEOS cerca di cogliere le opportunità offerte dagli ambiziosi obiettivi del Paese in materia di energie rinnovabili e dal contesto normativo favorevole sviluppando e acquisendo progetti solari ed eolici. Allo stesso tempo intende consolidare la propria posizione attraverso “nuove tecnologie” come BESS e idrogeno. Tra gli obiettivi di MYTILINEOS quello di diventare un attore chiave nel mercato italiano dei PPA per poter rivestire un ruolo sempre più strategico nell’agevolare la transizione verso le energie rinnovabili e un futuro sostenibile.

“La fornitura di soluzioni integrate è di crescente importanza per rispondere alle esigenze dei consumatori. MYTILINEOS sta ampliando i propri servizi nell’efficienza energetica, il risparmio energetico “intelligente”, nei prodotti digitali, nella connettività dei dispositivi Internet of Things (IoT), nonché nella gestione, manutenzione e riqualificazione energetica di edifici”, ha aggiunto Evangelos Mytilineos.

L’evento di ieri è stato anche l’occasione per celebrare l’apertura della nuova sede di Milano, nel centralissimo quartiere di Moscova, che rappresenta l’headquarter dell’azienda per l’Europa centrale.

La sede, che ospiterà 120 dipendenti (80% italiani) sarà il secondo ufficio più grande dopo quello di Atene ma la previsione è di raddoppiare il numero di dipendenti entro la fine del 2024 per arrivare a un team di 400 collaboratori nel 2026. Sono oltre 2.000 i lavoratori diretti e indiretti che MYTILINEOS prevede di coinvolgere nella realizzazione del proprio portafoglio di rinnovabili nei prossimi due anni.

Il Chairman & CEO Evangelos Mytilineos ha dichiarato: “Siamo felici ed orgogliosi di poter celebrare i primi cinque anni di attività in un mercato strategico come quello italiano. In questo Paese abbiamo trovato un mercato strutturato e un contesto normativo favorevole. Grecia e Italia sono legate da una storia antica e continuano a condividere sfide e opportunità anche nel futuro. Da cinque anni lavoriamo fianco a fianco con clienti e partner, contribuendo a plasmare il futuro panorama energetico italiano.”

ΜYTILINEOS Energy & Metals è una multinazionale industriale ed energetica, leader nel settore metallurgico ed energetico, focalizzata sulla sostenibilità e sull’economia circolare. La Società è quotata alla Borsa di Atene, con un fatturato consolidato e un EBITDA rispettivamente di 5,492 miliardi di euro e 1,014 miliardi di euro. MYTILINEOS è un punto di riferimento per la metallurgia verde competitiva a livello europeo e globale, gestisce l’unica unità di produzione di bauxite, allumina e alluminio primario integrata verticalmente nell’Unione Europea (UE) con strutture portuali di proprietà privata. Nel settore energetico, MYTILINEOS offre soluzioni complete, che coprono progetti di energia termica e rinnovabile, distribuzione e commercio di elettricità, insieme a investimenti in infrastrutture di rete, stoccaggio di batterie e altre tecnologie verdi. La Società è attiva nei mercati di tutti e cinque i continenti, in 40 paesi, adottando un modello sinergico tra i settori della metallurgia e dell’energia su vasta scala, intraprendendo allo stesso tempo lo sviluppo end-to-end di grandi progetti di infrastrutture energetiche.

