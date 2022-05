Narada Michael Walden, produttore di Elton John, George Michael e Whitney Houston, presenta al mondo il sedicenne australiano Charlie Mitchell

Maggio 4, 2022

SAN FRANCISCO, 4 maggio 2022 /PRNewswire/ — La maggior parte dei ragazzi di 16 anni è impegnata a consultare Instragam.

Charlie Mitchell sta registrando canzoni con produttori di musica leggendari, e questo produttore lo è come pochi altri, con 57 hit al primo posto nelle classifiche. Oggi ESW ha pubblicato il suo singolo in oltre 13.000 stazioni radio di 27 Paesi attraverso PlayMPE, il principale distributore di musica per le stazioni radio in tutto il mondo.

Narada Michael Walden, il produttore che si cela dietro Whitney Houston, George Michael Aretha Franklin, Diana Ross, Tom Jones, Stevie Wonder, Ray Charles e molte altre superstar, ha presentato oggi al mondo Charlie Mitchell.

“Charlie Mitchell è una superstar in divenire” ha dichiarato Walden.

Walden ha scoperto Charlie attraverso Brian Evans, altro cantante di cui è produttore, che ha sentito Charlie su una piattaforma di social media.

“Nel momento stesso in cui l’ho visto, sono rimasto rapito” afferma Evans. “Non ho bisogno di vendervi questo ragazzo, non ha bisogno che nessuno lo faccia”.

La nuova canzone di Charlie Mitchell è ora disponibile per il download in tutto il mondo su portali come iTunes, Amazon, Spotify, ecc. La sua pagina Facebook è Facebook.com/charliemitchellmusic.com.

“Le prime reazioni del pubblico vanno già ben oltre ogni più rosea aspettativa” afferma Walden.

Per ulteriori informazioni su Charlie Mitchell, visitare il sito charliemitchellmusic.com

Brian Evans e Jesse Stenger, produttori esecutivi del giovane cantante, hanno anche scritto la canzone, a cui Mitchell ha contribuito per la parte musicale.

“Questo è solo l’inizio di quello che il mondo vedrà di Charlie” ha dichiarato Walden.

La canzone può essere acquistata su Amazon all’indirizzo https://www.amazon.com/dp/B09XB3G4R5/ref=dm_rwp_pur_lnd_albm_unrg o su iTunes all’indirizzo https://music.apple.com/us/album/even-after/1617967687?i=1617967702

“Le prossime canzoni vi conquisteranno” afferma Walden.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=j6RDaLNJ_Po