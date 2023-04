Nasce a Roma Chymeia, il locale che miscela prodotti stagionali di qualità per cocktail unici e originali

Aprile 19, 2023

(Adnkronos) – Il primo locale che unisce miscelazione e gastronomia di qualità. Ideato dal bar manager Roberto Radaelli, in zona Prati, offre un’esperienza sensoriale che celebra cocktail tradizionali insieme con ricette innovative.

Roma, 19 aprile 2023. Sdoganare il concetto classico di cocktail per valorizzare la materia prima ed offrire un’esperienza da ricordare. È la filosofia del locale Chymeia recentemente aperto a Roma dal bar manager Roberto Radaelli, in zona Prati a pochi passi dai Musei Vaticani. Il nome è ispirato alla parola greca che significa “mescolanza di liquidi”, stessa radice della parola alchimia e chimica. Non un cocktail bar classico, ma un locale innovativo. Il claim preciso, infatti, è “Gastro Miscelazione”: qui le tecniche avanzate di miscelazione e di cucina si fondono per creare cocktail particolari e unici, anche stagionali, con frutta e verdura fresca.

“C’è sempre più attenzione oggi a cosa si beve, vale anche quando si sceglie un cocktail – spiega Roberto Radaelli, fondatore del locale Chymeia –. Per questo ho voluto creare a Roma un locale in cui il mondo del beverage e della miscelazione potesse esprimere le nuove tecniche raggiunte a livello internazionale e allo stesso tempo basasse la preparazione utilizzando solo ingredienti di qualità. Chymeia offre unicità anche nell’accoglienza e nell’ospitalità, un obiettivo per noi prioritario affinchè i nostri ospiti si possano sentire subito a proprio agio nel locale, quasi fossero a casa”.

“Chymeia Gastro Miscelazione” è un locale adatto a tutti gli stili di vita, aperto dalle 10.30 di mattina alle 2 di notte, con una proposta variegata di bevande e cibo per abbracciare ogni gusto ed esigenza nei vari orari della giornata, compresi i turisti. Offre un brunch con piatti nord europei come french toast, pancake, waffle, brezel con uovo strapazzato e bacon, croque madame, avocado toast. Nella fascia pomeridiana propone the e infusi accompagnati da pasticceria. Per arrivare al focus del locale che è indubbiamente il momento dell’aperitivo e il dopocena, con la ricca lista di cocktail. “Offriamo cocktail non solo alcolici, ma anche bevande energetiche – sottolinea Roberto Radaelli – Ogni stagione cambiamo la drink list con l’inserimento di nuovi cocktail legati alle materie prime che la terra ci mette a disposizione. Desideriamo diventare un punto di riferimento per tutti gli appassionati del buon bere”.

Uno dei cocktail proposti da Chymeia per questa primavera/estate è “Zolfo”, un tripudio di sentori amaricanti e di sottobosco, legati alla terra. “La base – illustra Radaelli – è di cordiale Timur Berry, prodotto con un raro pepe nepalese, corretto con amaro Lucano Anniversario, nettare della costiera di “Compagnia degli Speziali” a base limone e bergamotto, il tutto diluito con un top di acqua tonica all’elderflower. Il servizio avviene in bicchiere cortina con chunk di ghiaccio, al quale viene fatta una krusta con riduzione di bitter e polvere di fungo porcino essiccato”.

Altri due cocktail nella nuova drink list sono “Arsenico”, la cui semplice complessità è studiata nei minimi dettagli, simulando la struttura di uno dei cocktail più famosi e classici, il Dry Martini. E poi “Free Spritzer”, un cocktail analcolico che prende ispirazione dall’aperitivo più bevuto al mondo, lo spritz, ma con un tocco “magico” diventa analcolico e quindi adatto a tutti, in particolare nelle calde ore del giorno.

Infine Chymeia è anche arte contemporanea con il Chymeia Art Project, una vetrina per artisti affermati ed emergenti. “Insieme con il curatore Giandanix alias Gianmaria D’Andrea esponiamo una volta al mese una collettiva o una personale d’arte. Generano un vero cambiamento visivo di Chymeia, che in questo modo veste sempre un ‘nuovo abito’. È certamente interessante per chi viene nel locale e diventa anche un modo per tornarci con piacere”.

Roberto Radaelli ha un’affermata esperienza nel settore della mixology ed è anche titolare di Alchimista Bar Academy a Roma (https://alchimista.academy/), scuola specializzata in corsi professionali per aspiranti barman e bar manager ed anche in corsi amatoriali rivolti a chi desidera apprendere per passione questa esperienza. Offre inoltre consulenza per locali e attività nel settore della ristorazione in tutto il centro Italia, per trasmettere tutti i segreti e le conoscenze apprese durante anni di studio, ricerca e lavoro.

CONTATTI: https://chymeia.bar/