Nasce Coachee, il portale italiano del coaching online in cui trovare Coach specializzati e certificati nei settori life, business e sport

Settembre 18, 2023

(Adnkronos) – Milano – 18 Settembre 2023. Coachee – www.coachee.it – è un servizio online innovativo, dedicato a persone e aziende, attraverso il quale è possibile avere un supporto di coaching professionale ed efficace, con Coach certificati dalla Extraordinary Coaching School di Claudio Belotti.

Il portale italiano del coaching online è stato creato dalla partnership di due aziende: Formability, web agency specializzata nel digital marketing, ed Extraordinary, la scuola di formazione business e coaching di Claudio Belotti, noto Coach a livello nazionale ed internazionale. Coachee nasce con lo scopo di fornire Coach qualificati e specializzati, superando il problema della territorialità e delle distanze.

Oggi, sempre più persone hanno la necessità di avere una guida in ambito personale e lavorativo; la parola coaching deriva da coach che significa letteralmente carrozza, intesa come mezzo di trasporto. Infatti, il compito di un buon Coach è proprio quello di accompagnare il suo cliente (chiamato coachee) verso il raggiungimento dello scopo e degli obiettivi personali, professionali, sportivi.

Vuoi trovare il tuo Coach ideale? Basta andare su www.coachee.it e scegliere il professionista più adatto alle tue esigenze guardando in dettaglio ciascun profilo con foto, qualifiche e descrizione. Se, invece, non si sa da dove iniziare, basta rispondere ad alcune domande, attraverso un Coach Test gratuito, ed essere direzionati automaticamente nella pagina con i profili dei Coach più adatti in base alle risposte date.

L’ulteriore valore aggiunto di Coachee è la possibilità di prenotare una Coaching Intake Session, una video chiamata gratuita di circa 30 minuti attraverso la quale il Coach scelto potrà approfondire le reali esigenze del suo coachee e proporre un percorso di coaching strutturato e totalmente su misura. Tutto questo si potrà fare comodamente da casa e in modo molto semplice, con pochi clic.

Lo scopo di Coachee è migliorare la vita di persone e aziende attraverso una struttura totalmente online, a portata di tutti e con professionisti qualificati, certificati e selezionati dalla Extraordinary Coaching School, una delle più importanti scuole di coaching in Italia.

www.coachee.it

Formability è un’agenzia di marketing specializzata nel digital marketing, nel web design e nel social media marketing. Lo scopo dei suoi 4 soci è quello di accompagnare le PMI Italiane nella “trasformazione digitale”, partendo da una prima analisi iniziale e strutturando un piano strategico/operativo.

Claudio Belotti è stato definito uno dei pionieri del coaching in Italia, ha creato il metodo originale “One Hand Coaching” ed è uno dei soli dodici “Master Trainer” al mondo scelti personalmente da Anthony Robbins. Ha fondato Extraordinary, la sua scuola di business e coaching.

