Nasce Confrontatariffe.it: il portale che aiuta i consumatori a confrontare le tariffe di luce e gas

4 Giugno 2024

(Adnkronos) – Milano, 04/06/2024. La fine del mercato tutelato di luce e gas è ormai prossima e, da luglio 2024, solo i soggetti vulnerabili potranno ancora usufruirne. Questo passaggio rende ancora più importante, per cittadini e imprese, capire come districarsi tra le numerose offerte del mercato libero e quali elementi valutare per individuare la tariffa migliore.

Tenendo conto di questa necessità crescente, Accueil, azienda di ventennale esperienza, impegnata nell’erogazione di servizi di call center e back office, ha deciso di lanciare un nuovo portale: Confrontatariffe.it. Ricco di informazioni, news, guide e consigli utili, mette a disposizione di tutti i consumatori un utile servizio di confronto delle tariffe di luce e gas proposte dai principali fornitori attivi nel panorama italiano.

Il mercato libero offre l’opportunità di scegliere liberamente la tariffa che meglio si adatta al proprio stile di vita o, nel caso delle aziende, al tipo di attività svolta. Per effettuare una scelta consapevole, è necessario tenere conto di molti aspetti, i quali influiscono sul costo della bolletta.

Ricorrendo a un servizio dedicato, effettuare il confronto diventa molto più semplice e intuitivo, in quanto è possibile individuare immediatamente tutti i fattori in grado di rendere l’offerta più o meno vantaggiosa. I vantaggi sono svariati e includono, oltre al risparmio economico che ne deriva, la possibilità di contare su proposte trasparenti e di acquisire conoscenze utili relative al mercato di luce e gas.

Il portale Confrontatariffe.it si rivolge sia ai privati sia alle aziende in cerca delle migliori tariffe di luce e gas, nonché di informazioni, aggiornamenti e guide.

Per quanto riguarda i privati, tanto le famiglie più numerose quanto i single potranno confrontare tariffe monorarie o con diverse fasce orarie, caratterizzate da prezzi fissi o variabili, abbinate a servizi aggiuntivi, comprendenti un solo tipo di fornitura o luce e gas insieme, e altro ancora.

Da parte loro, le grandi imprese e le PMI potranno valutare offerte e tariffe dedicate, come quelle basate sui prezzi spot o i prezzi indicizzati, o i pacchetti energy management, ottenendo un’elevata ottimizzazione dei costi e una riduzione dei rischi legati alle fluttuazioni dei prezzi energetici.

Confrontatariffe non si limita ad aiutare i consumatori a comparare tra loro le offerte di diversi fornitori attivi nel mercato libero, ma mette a disposizione tutte le informazioni necessarie affinché tanto la comparazione quanto la scelta vengano effettuate in modo consapevole. Inoltre, offre tantissimi suggerimenti per risparmiare sui costi delle bollette e per ridurre i consumi energetici.

Nella sezione dedicata, è possibile trovare articoli che spiegano come individuare la tariffa più in linea con le proprie esigenze, che permettono di tenersi aggiornati sulle novità tecnologiche, sulle energie rinnovabili, sulla transizione energetica e sui mutamenti delle normative e delle strategie europee. Per finire, non manca l’analisi di casi studio e l’esposizione di best practice che possono essere di ispirazione per aziende e privati.

Contatti

Sito web:https://www.confrontatariffe.it/

info@confrontatariffe.it