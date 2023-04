Nasce nel cuore della Puglia il nuovo concept INOXL

Aprile 18, 2023

(Milano, 18/04/2023) – Protagonisti anche alla Milano Design Week 2023

Milano, 18/04/2023 – “Il progetto INOXLM nasce quasi cinquant’anni fa dalla dedizione e passione di nostro padre Michele per un metallo nobile, l’Acciaio – inizia così il ricordo del Ceo&Founder dell’Azienda Mario Laddaga – ma negli anni si è innovata ed evoluta fino a diventare realtà nel 2017 grazie al lavoro di quattro fratelli, Filippo, Francesco, Giuseppe e Mario. Oggi INOXLM è un’Azienda moderna, solida e dinamica, che traguarda al futuro mantenendo ben saldi i valori produttivi di un tempo, quelli della manualità e dell’artigianalità che hanno reso unici i nostri prodotti”.

INOXLM nasce nel cuore della Puglia ed è leader nella lavorazione dell’Acciaio per ambienti interni ed esterni, su misura e personalizzati. Si è arricchita di nuovi segmenti che vanno dall’oggettistica per la cucina ai pregiati pezzi d’arredo. Ed è proprio dal genio creativo del suo comparto progettazione che nasce un nuovo segmento d’arredo, i Tavolini di Design, che si sono meritati la presenza, dal 17 al 26 aprile, alla prossima Milano Design Week 2023. Una grande soddisfazione per un’Azienda che negli ultimi anni ha rappresentato un punto di riferimento per questo settore produttivo. “Mi piace sempre ricordare questa frase – prosegue Mario Laddaga – che non ci sono sogni che diventano realtà ma solo realtà da far diventare dei sogni!. Rappresenta noi, la nostra visione collettiva. In questi anni abbiamo portato in Azienda la nostra idea di Famiglia, ed è questo che ci differenzia dagli altri, perché INOXLM è dove tutto è fatto a mano”.

Autore Foto: Nico Marvulli

Contatti: www.inoxlm.com