Nasce Top Produttori, l’app delle eccellenze italiane

Marzo 14, 2024

(Adnkronos) – Lecce, 14 Marzo 2024. L’Italia è da sempre un Paese sinonimo di eccellenza e produzioni uniche che coinvolgono ogni settore, in particolare quello agroalimentare, portando i propri prodotti in ogni angolo del Pianeta, e contribuendo a rendere il Made in Italy un segno distintivo della nostra economia nel Mondo, con i consumatori esteri che guardano con un interesse sempre costante al nostro mercato, facendo crescere le nostre esportazioni e, di conseguenza, avendo un impatto più che positivo nelle strategie di crescita e sviluppo delle nostre aziende.

Del resto, il BelPaese può contare sulla presenza di produttori locali e tradizioni secolari che vanno dal nord al sud della Penisola e che rendono le nostre imprese delle vere e proprie leader per quanto concerne la qualità, la diversità di offerta e l’innovazione.

In questo contesto, anche a livello nazionale, i consumatori sono sempre più interessati alla filiera di approvvigionamento, richiedendo maggiori informazioni per quel che riguarda l’origine, i processi produttivi e la storie delle organizzazioni italiane che operano sul mercato, alla luce di una maggiore attenzione verso il benessere e la salute.

A rappresentare un alleato affidabile in questo senso, troviamo Produttori Top, la nuova app dedicata alle eccellenze italiane attraverso la quale gli utenti possono conoscere ogni aspetto delle aziende italiane ed entrare in contatto con gli innumerevoli produttori presenti sul territorio nostrano e ottenere tutte le informazioni necessarie per la propria scelta di acquisto.

Vediamo come funziona.

Come funziona Produttori Top

Come accennato in precedenza, l’app Produttori Top nasce con l’intento di diffondere e sviluppare le eccellenze italiane, realizzando una piattaforma in cui trasparenza, onestà e passione si incontrano per offrire ai consumatori un livello massimo di informazione per quanto riguarda la storia e le origini delle produzioni nazionali, facendo emergere l’amore e l’impegno che gli imprenditori italiani mettano per poter creare prodotti unici e di altissima qualità, consultando recensioni e scoprendo i vari punti vendita presenti in Italia e all’estero, potendo scansionare il QR Code collegato ai prodotti così da poter accedere alle informazioni in modo istantaneo e semplice.

Ma Produttori Top non è rivolta unicamente agli utenti. Anzi. I veri protagonisti sono le aziende e le imprese che operano sul territorio italiano che, grazie a questa app, possono mostrare la loro operatività, onestà e trasparenza, attraverso la pubblicazione di informazioni circa i processi produttivi, la cura nei dettagli, la passione per il proprio lavoro e le innovazioni, avendo quindi la possibilità di espandersi sul mercato, sviluppare la propria organizzazione e divenire dei veri e propri ambasciatori delle eccellenze italiane sia a livello nazionale che internazionale.

I produttori, infatti, dopo essersi iscritti all’app, potranno utilizzare la piattaforma per inserire documenti e contenuti video sul proprio profilo, raccontare la propria storia e rilasciare interviste condotte dai giornalisti che fanno parte del team di Produttori TOP, creando anche i presupposti per stringere accordi e partnership commerciali con gli operatori del mercato, e solide collaborazioni con altri professionisti del settore.

ProduttoriTOP Magazine: il giornale dedicato alle eccellenze italiane

Oltre all’app, Produttori TOP ha voluto realizzare un magazine collegato, per fornire agli utenti un ulteriore strumento per poter conoscere ogni aspetto legato alle eccellenze italiane e al Made in Italiy.

ProduttoriTOP Magazine, infatti, pubblica quotidianamente articoli di approfondimento legati ai tanti settori produttivi nostrani che si sono da sempre contraddistinti per la loro qualità e affidabilità altissime.

Scorrendo le varie sezioni del portale, l’utente potrà informarsi sulle tematiche legate all’alimentazione e al benessere, conoscendo le storie di successo e i benefici legati ai corretti stili alimentari, così come avere una panoramica completa sulla sicurezza e sui controlli della filiera produttiva.

Inoltre, una sezione è interamente dedicata al settore dei viaggi e delle esperienze gastronomiche, con sagre, fiere, itinerari del gusto e guide enogastronomiche, con le quali poter entrare in contatto con le eccellenze e tradizioni culinarie regionali.

Grande rilevanza è riservata anche al mondo dell’innovazione e del progresso tecnologico per quanto riguarda il settore agroalimentare, con la presenza di contenuti relativi ai comparti dell’agrifood, della food industry, del vitivinicolo, dell’oleario e dello zootecnico, mostrando le tecniche e i processi più moderni che stanno rivoluzionando e facendo crescere la produzione italiana.

Infine, alla luce della maggiore sensibilità e dell’importanza crescente verso le tematiche ambientali, si possono trovare anche approfondimenti sulla sostenibilità e sulla green economy, argomenti che ormai riguardano ogni settore e che, per questo, necessitano di una informazione chiara, completa e trasparente.

Per maggiori informazioni

MSC INNOVATIVE SOLUTIONS SRL

Via Milizia, 55 – Lecce

Sito web: https://produttoritop.it/

Email:info@produttoritop.it