Nasce un Nuovo Movimento Cattolico, un ritorno ai valori cattolici, formazione e consapevolezza.

13 Marzo 2025

Roma, 13 marzo 2025. – Mons. Gianni Fusco Coordinatore della Fondazione Forum Dottrina Sociale Cattolica organismo di formazione e promozione dei principi sociali della Chiesa cattolica di formazione e Arch. Giancarlo Affatato responsabile e Coordinatore Nazionale della nuova Formazione Politica che esordisce il 15 marzo 2025 a Roma con i suoi Stati Generali , guidano un nuovo percorso di sensibilizzazione.

Il 15 marzo segna una data cruciale per la diffusione e la sensibilizzazione sui valori della dottrina sociale della Chiesa, con un’iniziativa guidata da Mons. Fusco e Affatato. Questo progetto si propone di riportare al centro del dibattito pubblico i principi della dottrina sociale della Chiesa, in un contesto che, secondo i fondatori, ha trascurato alcuni valori fondamentali. “È un invito che ci viene rivolto, direi, è un impegno chiesto dalla Chiesa ai cattolici e a quanti si ispirano al Cristianesimo”, afferma Mons. Fusco, sottolineando l’importanza di una maggiore consapevolezza cristiana nella società attuale.

La dottrina sociale della Chiesa ha avuto un impatto significativo nella storia italiana sin dalla fondazione del Partito Popolare Italiano nel 1919 da parte di Don Luigi Sturzo. Questo movimento ha rappresentato un punto di riferimento per il cristianesimo democratico in Italia, come evidenziato dall’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Tuttavia, negli ultimi anni, il rapporto tra religione e società ha subito una trasformazione, con una crescente necessità di riscoprire e riaffermare i valori cristiani nella vita quotidiana.

“Si tratta di riproporre valori sui quali già nel passato si sono spesi tanti dei cristiani”, spiega Mons. Fusco, evidenziando come questi valori, adattati alle nuove realtà sociali, possano ancora offrire un contributo positivo alla crescita collettiva.

Il Concilio Vaticano II ha segnato una ripresa del pensiero sociale della Chiesa, influenzando profondamente il dibattito sui temi economici e sociali. Le grandi encicliche successive hanno consolidato questa ripresa, come riportato da Franco Angeli. “Perché siamo in un contesto sociale completamente diverso”, continua Mons. Fusco, “si tratta di riproporre alcuni valori importanti sul piano antropologico-sociale che la dottrina sociale della Chiesa ha sempre sostenuto alla luce delle nuove istanze che la società contemporanea e la realtà geopolitica ovviamente impongono”.

Questa iniziativa non intende riproporre modelli del passato, ma creare una nuova realtà politica che sappia rispondere in modo concreto alle esigenze del tempo presente. “Assolutamente no, perché commetteremmo un errore grandissimo”, afferma Giancarlo Affatato Coordinatore Nazionale della nuova Formazione Politica, sottolineando la necessità di un rinnovamento basato sui principi fondamentali della dottrina sociale cattolica, dando moltissimo spazio alla componente femminile e alla componente dei giovani. Nasce un Nuovo Movimento di area Cattolica.

Per informazioni: affatatogiancarlo@affatatogiancarlo.it