Nations League – L’Italia, dopo 13 anni, prova a battere la Germania Raspadori protagonista, con gol o assist, a 2,55 su Sisal.it

19 Marzo 2025

– Roma, 19 marzo 2025 – Tornare al passato e riscrivere la storia, recente, di una classica del calcio mondiale. L’Italia di Luciano Spalletti torna in campo per i quartidi finale di NationsLeague e, davanti, si trova quella Germania avversaria di mille sfide leggendarie. Dalla Partita del Secolo, nel 1970 in Messico, alla finale Mondiale, a Spagna 82, fino al successo, in semifinale, nel 2006 a Dortmund, preludio del quarto titolo iridato azzurro. Da quel giorno in poi, però, l’Italia ha battuto solo un’altra volta la Germania, nella semifinale agli Europei 2012, per poi incappare in una serie negativa, che dura ancora oggi, di tre pareggi e altrettante sconfitte. Proprio per tutte queste ragioni, gli esperti Sisal si aspettano, giovedì sera a San Siro, una partita molto equilibrata: la vittoria, per una delle due nazionali, si gioca a 2,75 mentre il pareggio è offerto a 3,10. Ci si aspetta una partita divertente dove il Goal, a 1,75, si fa preferire al No Goal, in quota a 1,95: sette degli ultimi otto incroci tra Italia e Germania hanno visto entrambe le formazioni trovare la via del gol. Le reti potrebbero arrivare sia grazie alle sostituzioni, un gol dalla panchina è dato a 2,50, che con un tiro da lontano, si sale fino a 3,25. Ma la sfida tra tedeschi e italiani presuppone anche tanto agonismo: un’espulsione è offerta a 5,00, un calcio di rigore a 3,00.

L’infortunio di Mateo Retegui complica non poco la strategia degli azzurri ma il CT Spalletti sta già pensando alle possibili soluzioni. Moise Kean, in gol a 3,00, dovrebbe agire da prima punta ma al suo fianco l’ex tecnico, tra le altre, di Napoli e Roma, ha l’imbarazzo della scelta con una (quasi) certezza: Giacomo Raspadori. Il cambio di modulo effettuato dai partenopei ha giovato all’attaccante nativo di Bentivoglio che sogna una partita da incorniciare alla Scala del Calcio: Jack protagonista con gol o assist si gioca a 2,55. In casa Germania sono due i pericoli principali ovvero Deniz Undav, nel tabellino dei marcatori a 3,50, e Jamal Musiala, a segno a 4,00: Gigio Donnarumma e compagni dovranno fare molta attenzione.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

