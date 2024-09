Nations League –L’Italia prova a scacciare l’incubo Francia Retegui, primo marcatore a 10,50 su Sisal.it, guida gli Azzurri

5 Settembre 2024

(Adnkronos) – Roma, 05 settembre 2024 –Quando si parla di incubo, a livello calcistico, quello per l’Italia ha le sembianze, e i colori, della Francia. I numeri, che raramente mentono, dicono che, nei 90 minuti, abbiamo sconfitto i transalpini solo una volta negli ultimi 46 anni. Erano gli Europei del 2008, grazie ai gol, entrambi su calcio piazzato, di Pirlo e De Rossi. Normale quindi che l’esordio degli Azzurri in Nations League allo Stade de France rappresenti un ostacolo molto, molto complesso per la Nazionale. Gli esperti Sisal ritengono la Francia nettamente favorita a 1,60 contro il 5,25 dei ragazzi di Spalletti mentre si scende a 4,00 per il pareggio. Ci si attende una sfida divertente come è nelle corde delle due squadre tanto che la Combo Goal + Over 2,5, uscita nei tre incroci più recenti, si gioca a 2,20. Le ultime due sfide hanno visto il trionfo dei galletti per 3-1: lo stesso risultato esatto, domani sera, si gioca a 13,50 per Mbappé e compagni mentre pagherebbe 55 volte la posta quello in favore dell’Italia.in questa girandola di gol ed emozioni non sono da escludere né un Ribaltone, a 7,50, né un goal dalla panchina, in quota a 2,50, perché sia Deschamps che Spalletti daranno spazio all’intera rosa a disposizione, soprattutto se ci sarà da recuperare il match.

Dici Francia e il primo nome che viene in mente è, naturalmente, quello di Kylian Mbappé. Il numero 10 dei Blues, dopo aver trovato le prime reti in Liga con la maglia del Real, vuole ripetersi anche con i Galletti: una gara con goal e assist è offerta a 6,25. Ma Donnarumma e compagni dovranno prestare molta attenzione sia a Marcus Thuram, a segno a 3,00, che alla coppia Griezmann-Dembelè, dati a 4,00, entrambi a segno nel precedente più recente contro l’Italia. Gli Azzurri, senza Gianluca Scamacca, si affidano al suo compagno di club, Mateo Retegui, per far del male alla difesa avversaria. L’attaccante azzurro, primo marcatore a 10,50, prova a far saltare il tappo alla sfida. In questa sua ricerca del gol, potrebbe essere aiutato dalla coppia capitolina formata da Lorenzo Pellegrini e Mattia Zaccagni: una sfida con gol o assist dei capitani di Roma e Lazio si gioca a 3,50.

