Nations League – Tutte contro la Spagna campione: Germania, Francia e Portogallo prime rivali. Il trionfo dell’Italia a 7,50 su Sisal.it

Roma, 18 marzo 2025 – Tutti contro la Spagna. I campioni d’Europa in carica non vogliono mollare nulla e, anche per la Nations League, sono la formazione da battere. La Roja, detentrice del trofeo, punta a essere la prima formazione a vincere per due volte la Nations League: i ragazzi di Luis de La Fuente, secondo gli esperti Sisal, sono i favoriti, a 4,50, per salire nuovamente sul gradino più alto del podio. La Spagna, al momento, appare una formazione quasi perfetta visto che ha vinto 14 delle ultime 15 partite giocate.

Alle spalle di Yamal e compagni, si presenta un trio agguerritissimo e pronto a strappare il titolo agli iberici. Francia, Germania e Portogallo, tutte in rigoroso ordine alfabetico e tutte offerte a 5,00, vogliono dimostrare di non essere inferiori alle Furie Rosse. I transalpini, vincitori nel 2021, fanno leva non solo sulla classe di Kylian Mbappé ma di una serie di fuoriclasse unici: da Barcola a Dembelé a Griezmann. I tedeschi, prossimi avversari dell’Italia nei quarti di finale della Nations League, non hanno mai trionfato nella manifestazione ma non sono neanche mai arrivati alle Final Four, un dato negativo da cancellare per una delle migliori nazionali al mondo. Infine il Portogallo, guidato ancora dall’eterno Cristiano Ronaldo, vincitore della prima edizione nel 2019 e pronto a regalare un altro trofeo al suo campione più acclamato.

E l’Italia? Gli Azzurri, terzi sia nel 2021 che nel 2023, vogliono alzare l’asticella e scrivere il proprio nome in un albo d’oro a distanza di 19 anni dal trionfo mondiale in Germania. Spalletti è consapevole che l’impresa, in quota a 7,50, sia tutt’altro che semplice ma, come è nella natura del CT, ci proverà fino alla fine.

Partono indietro, nella griglia delle favorite, l’Olanda, data a 12, e la coppia formata da Croazia e Danimarca il cui successo pagherebbe 16 volte la posta.

