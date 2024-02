Naulover 1957 sceglie Orisha | Openbravo per migliorare l’efficienza delle sue operazioni nel settore della vendita al dettaglio

Febbraio 8, 2024

– BARCELLONA, Spagna, 8 febbraio 2024 /PRNewswire/ — Orisha | Openbravo, il fornitore globale di una piattaforma di commercio unificato basata su cloud in modalità SaaS per le catene di vendita al dettaglio, ha annunciato oggi l’adozione della sua soluzione da parte del rivenditore spagnolo di moda di lusso accessibile Naulover 1957.

La nuova soluzione implementata da Practics Business Solutions, partner ufficiale di Orisha | Openbravo, consentirà a Naulover 1957 di ottenere una gestione centralizzata e in tempo reale dell’attività quotidiana in tutti i suoi negozi, compresa la segnalazione dettagliata delle vendite e dei livelli di inventario, fondamentale per migliorare l’efficienza e la redditività delle sue operazioni. Il controllo dell’inventario in negozio con attività di ricezione, spedizione o conteggio da terminali mobili assicura informazioni accurate sullo stock disponibile in ogni momento.

“Abbiamo scelto Orisha | Openbravo a causa della sua funzionalità completa e del breve tempo di implementazione. La facilità d’uso ha consentito un’adozione rapida da parte dei dipendenti, consentendoci di vedere miglioramenti nelle nostre operazioni nelle prime settimane di implementazione nei nostri negozi”, ha dichiarato Carme Noguera, CEO di Naulover 1957.

Orisha | Openbravo offre a Naulover 1957 accesso a un ampio set di funzionalità come una visione unificata dei clienti, fedeltà, raccomandazioni e gestione flessibile dei prezzi. Abbinato a opzioni come la possibilità di utilizzare terminali mobili per il supporto ai clienti in negozio, questo apre la possibilità di nuovi scenari di shopping in futuro. Il modello SaaS consente all’azienda di concentrarsi di più sul business, con una piattaforma cloud monitorata continuamente per garantire la massima performance delle sue operazioni.

“La partnership con Naulover 1957 è un chiaro esempio della nostra flessibilità nell’adattarci alle esigenze di catene di vendita al dettaglio di profili diversi, sia in termini di attività che di dimensioni, facilitato dal nostro modello SaaS. Conferma anche il nostro valore per i rivenditori di moda, che oggi affrontano sfide cruciali influenzate dalle crescenti aspettative dei clienti, dalla concorrenza e dalla situazione economica del settore, che li obbligano a essere molto più efficienti e a ottenere una maggiore redditività nelle loro operazioni”, ha affermato Mar Vieiro, Direttore Vendite Europa Meridionale e America Latina di Orisha | Openbravo.

Riguardo a Naulover

Naulover è un marchio spagnolo di lusso accessibile fondato nel 1957. È una collaborazione affascinante tra artigianato e moda. Il marchio si è evoluto nel corso degli anni, ma la base della collezione rimane la stessa oggi come ieri: abiti eleganti, seducenti e raffinati che attraggono donne di tutto il mondo. Design unici realizzati con tessuti innovativi conferiscono al marchio una reputazione indiscussa di qualità e comfort.

Per saperne di più, visita naulover.com.

Riguardo a Orisha | Openbravo

Supportato dalla sua piattaforma SaaS completamente modulare e ad alte prestazioni nel

cloud, Orisha | Openbravo, come parte del gruppo Orisha, permette alle catene di vendita al

dettaglio di accelerare le loro strategie di commercio unificato, offrendo eccellenti

esperienze di acquisto a clienti e dipendenti e aumentando l’agilità e la capacità di

innovazione nelle loro operazioni.

Con clienti internazionali come BUT, Decathlon, Miniso, Norauto, Sharaf DG, SMCP e Toys ‘R’ Us Iberia, presenti in più di 50 paesi, Orisha | Openbravo è oggi utilizzato da più di

10.000 utenti back office e in più di 40.000 punti di contatto retail, quali terminali fissi di

vendita, mobili, di self-service, chioschi e altri, gestendo un totale di più di 20.000 milioni di

euro annuali in transazioni di vendita.

Per saperne di più visita openbravo.com e orisha.com/en.

