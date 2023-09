NCC Milano: perché scegliere un servizio di noleggio con conducente a Milano

Settembre 22, 2023

(Adnkronos) – Milano, 22/09/2023 – Milano è una grande metropoli in cui ogni giorno giungono da tutto il mondo turisti e viaggiatori d’affari e, soprattutto chi viaggia per lavoro, non desidera muoversi con mezzi di trasporto pubblici o taxi. Per tale ragione nella capitale lombarda è molto richiesto il servizioNCC Milano.

Il noleggio con conducente Milano è un trasporto privato che il cliente ha facoltà di prenotare in anticipo anche per spostamenti interregionali, oltre a quelli cittadini, con tratte più o meno lunghe.

A differenza dei taxi, che hanno l’obbligo di attivare il tassametro che stabilirà la somma da pagare solo al termine della corsa, con il noleggio con conducente privato, il prezzo del servizio viene comunicato al cliente in anticipo, quando ci si accorda per il punto di incontro e la destinazione.

Il noleggio con conducenteLimo Service con sede in Piazza della Repubblica a Milano è un’esperienza di viaggio così comoda e apprezzata dai clienti, al punto da diventare la miglior soluzione di trasporto soprattutto per i viaggi aziendali ma anche per le vacanze.

Il merito è della ricca flotta di cui dispone l’azienda. Ce n’è per tutti i gusti: dalle Mercedes Classe E/S all’esclusiva Maybach, dalle Maserati all’elettrica Tesla X ali di gabbiano, passando per i van-sprinter e i bus-luxury top di gamma delle grandi case automobilistiche, per i gruppi numerosi.

Il fiore all’occhiello, inoltre, è la flotta luxury, che mette a disposizione auto blindate e sportive per gli spostamenti più esigenti e raffinati.

Come già accennato, i servizi NCC sono molto richiesti in ambito business nei viaggi di lavoro con scali aeroportuali. Per questo, l’azienda ha inserito la tratta NCC Malpensa, grazie alla quale i clienti che la scelgono hanno la possibilità di spostarsi da e verso l’aeroporto di Malpensa MXP per raggiungere qualsiasi città italiana o estera degli stati confinanti come la rinomata Monte Carlo, in totale comodità e privacy, inserendo anche eventuali tratte intermedie.

Un servizio che, oltre a rendere confortevole, dinamico, flessibile e privo di stress da spostamenti un viaggio di lavoro è attivo h24, 7 giorni su 7, accrescendo anche l’immagine aziendale alla quale fa riferimento il cliente.

NCC Milano Limo Service

Tel: 02.87199694

e-mail: reservation@nccmilano.com