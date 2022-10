NEC sceglie i sistemi GPU Supermicro per uno dei più grandi supercomputer giapponesi per la ricerca avanzata sull’Intelligenza Artificiale (IA)

Ottobre 13, 2022

– Questo progetto aggiunge 580 PetaFLOPS di prestazioni di Intelligenza Artificiale per soddisfare la crescente domanda di formazione delle intelligenze artificiali e sfrutta l’ampio portafoglio di Supermicro e la sua comprovata esperienza per soluzioni complete di Intelligenza Artificiale su larga scala

SAN JOSÉ, California, 10 ottobre 2022 /PRNewswire/ — Supermicro (NASDAQ: SMCI), un fornitore a 360° di soluzioni IT per Cloud, AI/ML, archiviazione e 5G/Edge, annuncia che NEC Corporation ha scelto oltre 116 server GPU Supermicro dotati di processori scalabili Intel Xeon di 3a generazione dual socket e ciascuno con otto GPU NVIDIA A100 da 80GB. Di conseguenza, la linea di server GPU Supermicro può includere i processori scalabili Intel Xeon più recenti e potenti e le GPU di IA più avanzate di NVIDIA.

“Supermicro è entusiasta di fornire ulteriori 580 PFLOP di potenza per la formazione delle intelligenze artificiali alle sue installazioni di Intelligenza Artificiale in tutto il mondo”, ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. “I server GPU Supermicro sono stati installati presso NEC Corporation e sono utilizzati per condurre ricerche all’avanguardia sull’Intelligenza Artificiale. I nostri server sono progettati per i carichi di lavoro più impegnativi nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale utilizzando le CPU e le GPU con le prestazioni più elevate. Continuiamo a collaborare con i principali clienti di tutto il mondo per consentire loro di raggiungere gli obiettivi aziendali nel modo più rapido ed efficiente possibile grazie alle nostre avanzate soluzioni di server in rack”.

Il supercomputer NEC per la ricerca sull’Intelligenza Artificiale viene utilizzato per mantenere e rafforzare la sua posizione nello sviluppo dell’Intelligenza Artificiale. Questo supercomputer dedicato all’Intelligenza Artificiale diventerà il più grande del settore in Giappone, con prestazioni superiori a 580 PFLOPS. Centinaia di ricercatori sull’Intelligenza Artificiale stanno già utilizzando parte del sistema presso NEC. L’aggiunta del sistema 580 PFLOPS di Supermicro lo renderà il principale ambiente di ricerca e sviluppo in Giappone dedicato all’Intelligenza Artificiale, che contribuirà ad accelerare lo sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale più avanzati. Questa soluzione si basa sulla piattaforma di supercomputing NVIDIA HGX™ AI che include NVIDIA NVLink® e NVIDIA NVSwitch™.

“NEC Corporation sta guidando la rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale conducendo ricerche all’avanguardia grazie ai server GPU Supermicro”, ha dichiarato Takatoshi Kitano, Senior AI Platform Architect di NEC. “Il server GPU Supermicro è altamente estensibile e personalizzabile e questo consente al sistema di evolversi in modo flessibile man mano che si sviluppa la futura ricerca sull’Intelligenza Artificiale. Continuiamo a lavorare a stretto contatto con Supermicro per migliorare la nostra ricerca sull’Intelligenza Artificiale”.

In particolare, i nuovi sistemi di Supermicro includono il server SYS-420GP-TNAR, ottimizzato per le applicazioni di apprendimento distribuite su larga scala. Ogni server contiene due processori Intel Xeon Platinum 8358 (32 core, 2,6 GHz), 1 TB di memoria e otto GPU Tensor Core NVIDIA A100 80GB. L’archiviazione locale su ogni server viene gestita da un SSD NVMe da 1,9 TB e di quattro SSD NVMe da 7,6 TB per i dati. L’interconnessione tra i server è implementata tramite cinque interfacce a porta singola NVIDIA ConnectX-6 e un’unica interfaccia a doppia porta NVIDIA ConnectX-6 per l’archiviazione.

Per ulteriori informazioni su come NEC utilizza i server GPU Supermicro, è possibile consultare: NEC AI utilizza i server Supermicro per aumentare la ricerca sull’Intelligenza Artificiale

Per ulteriori informazioni sui server GPU di Supermicro, visitare il sitohttps://www.supermicro.com/en/products/gpu

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è un leader globale nelle soluzioni IT totali ottimizzate per le applicazioni. Fondata e operante a San José, in California, Supermicro si impegna a fornire la prima innovazione sul mercato per le infrastrutture Enterprise, Cloud, AI e 5G Telco/Edge IT. Ci stiamo trasformando in un fornitore totale di soluzioni IT con sistemi server, intelligenza artificiale, storage, IoT e switch, software e servizi, pur continuando a fornire prodotti avanzati per schede madre, alimentazione e chassis ad alto volume. I prodotti sono progettati e realizzati in-house (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi) sfruttando le operazioni globali per offrire scalabilità ed efficienza e ottimizzati per migliorare il TCO e ridurre l’impatto ambientale (Green Computing). Il premiato portafoglio di Server Building Block Solutions® consente ai clienti l’ottimizzazione per il proprio carico di lavoro e le proprie applicazioni, selezionando da un’ampia famiglia di sistemi costruiti dai nostri blocchi di costruzione flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memoria, GPU, archiviazione, rete, alimentazione e raffreddamento (aria condizionata, raffreddamento ad aria libera o raffreddamento a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions, e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Intel, il logo Intel e altri marchi Intel sono marchi commerciali di Intel Corporation o delle sue controllate.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1916393/Super_Micro_GPU_Servers.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg